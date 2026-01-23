Conmoción en Toro por un presunto parricidio en Fuengirola: la familia residió muchos años en la ciudad

El trágico suceso ocurrido este jueves en Fuengirola (Málaga) donde un hombre de 36 años mató a su padre, hirió a su madre y posteriormente perdió la vida tras arrojarse desde un segundo piso, ha generado una profunda conmoción en Toro, ciudad en la que la familia residió muchos años antes de trasladarse a Andalucía.

La familia era muy conocida en la ciudad, especialmente la madre que ha resultado herida y que permanece ingresada en un hospital, ya que participaba activamente en la vida social de Toro y en fiestas tan arraigadas como el carnaval.

La familia se trasladó a vivir a Toro, donde el padre trabajó en Renfe hasta su prejubilación. Especialmente conocida y querida en la ciudad es la madre que fue una de las fundadoras del grupo de carnaval “Las Tunantas”, al que también pertenecía su hija.

El hijo y, presunto parricida, también conservaba amigos en Toro, ciudad en la que la familia pasó parte de su vida y que, ahora, sigue con atención un suceso que ha provocado un profundo dolor entre todas las personas que conocieron a alguno de sus miembros. Tras la prejubilación del padre, la familia decidió trasladarse a Fuengirola para estar más cerca de la abuela.

Investigación

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre el suceso. Las primeras hipótesis que barajan los investigadores, según la información recopilada por la agencia Efe, es que el matrimonio fue atacado por su hijo, que padecía una enfermedad psiquiátrica, aunque no se le consideraba violento. Según los primeros datos recabados en la investigación, el agresor atacó primero a su padre, de 65 años de edad, y tras acabar con la vida de éste, agredió a su madre, una mujer de 63.

La sala del 091 recibió un aviso sobre las 08:50 horas del jueves en el que se alertaba de la muerte de dos hombres en la Avenida de los Boliches de Fuengirola.

Además, en el lugar había una mujer, madre y esposa de los fallecidos, que estaba herida y que fue trasladada al Hospital Regional Universitario de Málaga por graves heridas en el rostro.

Arma blanca

De las pesquisas se desprende que el presunto autor atacó a sus padres con un arma blanca y posteriormente cayó desde un segundo piso a un patio interior, por lo que los agentes para rescatar el cuerpo tuvieron que echar abajo la puerta de la vivienda del primero debido a que los vecinos no estaban.

Tras la autorización judicial del levantamiento de los cadáveres, los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Málaga para la correspondiente autopsia.

Aunque será la autopsia la que determine las causas de la muerte, el padre presentaba numerosas heridas incisas contusas y punzantes como resultado de las puñaladas sufridas.

El lugar fue acordonado por los agentes y la Policía Judicial y Científica que realizaron una inspección ocular para recabar información y huellas y, posteriormente, se activó el protocolo judicial.