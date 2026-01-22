Toro cierra sus parques infantiles debido al temporal de viento
Las áreas recreativas permanecerán restringidas hasta que mejoren las condiciones meteorológicas
El Ayuntamiento de Toro ha anunciado en sus redes sociales que los parques infantiles se mantendrán cerrados mientras permanezcan los episodios de viento.
Durante el viernes 23 de enero, toda la provincia de Zamora se encontrará en alerta amarilla, a excepción de la comarca de Sanabria que presentará alerta naranja, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El sábado 24, el nivel de precaución amarillo se extenderá a todo el territorio.
Este aviso alerta de fuertes rachas de viento y posibles nevadas en zonas elevadas, aunque también podrían afectar a la meseta. Son las consecuencias de la "borrasca Ingrid", una masa de aire de origen marítimo polar que está afectando a la Península Ibérica.
Desde la corporación municipal del municipio se solicita a la ciudadanía extremar la precaución y evitar las zonas recreativas durante estos días. Asimismo, se aconseja asegurar objetos que puedan sufrir caídas desde terrazas u otros lugares elevados.
- La advertencia de unos vecinos de Toro con miedo: 'No sería la primera vez que se han hundido casas
- El PP pierde la mayoría absoluta en un pueblo de la comarca de Toro tras la 'salida' de un concejal
- La remolacha, bajo presión por Mercosur y por la caída del precio del azúcar
- Accidente en la A-11 a la altura de Toro: una conductora de 24 años, herida tras colisionar
- Un proyecto de hibridación aprovechará el excedente de energía fotovoltaica en Toro
- Incendio en una casa deshabitada de esta céntrica calle de Toro, el segundo en menos de un mes
- El Ayuntamiento retoma las obras de pavimentación inacabadas en una de las principales arterias de Toro
- Los toresanos arropan a San Antón en su primera procesión por las calles de la ciudad