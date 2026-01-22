Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toro cierra sus parques infantiles debido al temporal de viento

Las áreas recreativas permanecerán restringidas hasta que mejoren las condiciones meteorológicas

Uno de los parques infantiles de Toro, cerrado ante el temporal.

Uno de los parques infantiles de Toro, cerrado ante el temporal. / Cedida

Yago Costoya

El Ayuntamiento de Toro ha anunciado en sus redes sociales que los parques infantiles se mantendrán cerrados mientras permanezcan los episodios de viento.

Durante el viernes 23 de enero, toda la provincia de Zamora se encontrará en alerta amarilla, a excepción de la comarca de Sanabria que presentará alerta naranja, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El sábado 24, el nivel de precaución amarillo se extenderá a todo el territorio.

Este aviso alerta de fuertes rachas de viento y posibles nevadas en zonas elevadas, aunque también podrían afectar a la meseta. Son las consecuencias de la "borrasca Ingrid", una masa de aire de origen marítimo polar que está afectando a la Península Ibérica.

Desde la corporación municipal del municipio se solicita a la ciudadanía extremar la precaución y evitar las zonas recreativas durante estos días. Asimismo, se aconseja asegurar objetos que puedan sufrir caídas desde terrazas u otros lugares elevados.

