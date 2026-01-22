Las toresanas se preparan para revivir la fiesta de Santa Águeda
El programa de actos incluye la entrega del bastón de mando a la mayordoma, Joaqui Vega, una misa y una comida de hermandad
Toro se prepara para revivir la fiesta de Santa Águeda, que este año tendrá lugar el 6 de febrero. La jornada será inaugurada a las 11.00 horas, cuando las toresanas participantes, acompañadas por músicos, acudirán a buscar a la mayordoma, cargo que ejercerá Joaqui Vega.
Acto seguido, se dirigirán al Ayuntamiento, donde serán recibidas por la alcaldesa, Ángeles Medina, que entregará a la mayordoma el bastón de mando. A partir de las 13.00, será oficiada la tradicional misa en honor de Santa Águeda en la iglesia de San Julián de los Caballeros.
La fiesta proseguirá con una comida de hermandad y será clausurada con una chocolatada. Las organizadoras han animado a las toresanas a preparar sus trajes regionales y mantones y a participar en la fiesta de Santa Águeda.
