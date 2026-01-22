Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Casino de Toro acogerá una exposición de mantones de Manila y mantillas

La colección podrá contemplarse desde este viernes 23 de enero hasta el domingo 25

Un hombre admira los mantones exhibidos en una edición anterior de la muestra

Yago Costoya

Los vecinos podrán aprovechar esta oportunidad, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas, en el bar situado en el local bajo del Casino de Toro, para contemplar y adquirir piezas tradicionales bordadas minuciosamente a mano. Entre ellas se mostrarán mantones de seda de Manila, mantillas de blonda, chantillí y encaje de Granada, así como echarpes de blonda y chantillí.

Durante la edición pasada, realizada en el hotel Juan II, se exhibieron más de un centenar de muestras, entre las que destacaron algunas con más de cien años de antigüedad. Los mantones de Manila fueron las piezas más abundantes, disponibles en una amplia variedad de colores y tamaños, que oscilaron entre 1,10 metros y 1,60 metros.

