El Casino de Toro acogerá una exposición de mantones de Manila y mantillas

Los vecinos podrán aprovechar esta oportunidad, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas, en el bar situado en el local bajo del Casino de Toro, para contemplar y adquirir piezas tradicionales bordadas minuciosamente a mano. Entre ellas se mostrarán mantones de seda de Manila, mantillas de blonda, chantillí y encaje de Granada, así como echarpes de blonda y chantillí.

Durante la edición pasada, realizada en el hotel Juan II, se exhibieron más de un centenar de muestras, entre las que destacaron algunas con más de cien años de antigüedad. Los mantones de Manila fueron las piezas más abundantes, disponibles en una amplia variedad de colores y tamaños, que oscilaron entre 1,10 metros y 1,60 metros.