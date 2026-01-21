La remolacha, bajo presión por Mercosur y por la caída del precio del azúcar

Los agricultores de Toro alertan de la caída del precio del azúcar, que se sitúa "en torno a los 520 ó 530 euros la tonelada", asegura Lorenzo Rivera, presidente de COAG en Zamora y coordinador regional en Castilla y León. Esta retribución resulta "poco atractiva" en comparación con años atrás y remarcan que es consecuencia de "la bajada de precios mundiales y la gran cantidad de producción proveniente de Ucrania".

Acor y la Azucarera

Sin embargo, debido a la escasa competencia de otros cultivos de regadío rentables, se estima que la molturación de remolacha de Acor y la Azucarera alcancen niveles elevados.

Añade Rivera que la campaña de contratación de Acor arranca con expectativas de que "con 55 euros por tonelada se cubran los costes", e incluso se puedan llegar a generar beneficios a partir de las cien toneladas.

La oferta de contratación de Azucarera es personalizada a cada agricultor, de acuerdo con su tipo de explotación. Salomé Santos, directora Agrícola de Azucarera, recalca que las propuestas garantizan al cultivador una alta rentabilidad que convierte a la remolacha en el cultivo "más cómodo y seguro" de su rotación. Las opciones se adaptan a las necesidades y preferencias de cada cliente, permitiéndole elegir si quiere gestionar el cultivo por su propia cuenta, o no.

Las circunstancias actuales, a apenas un mes de la campaña de contratación y cerca de la siembra, dificultan que los precios puedan recuperarse. Antonio Medina, presidente de Asaja Zamora, afirma que se ha solicitado a la Consejería que el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la remolacha, que tiene una vigencia de cinco años y le quedan dos, pueda anularse sin penalización para esta campaña. Sin embargo, considera "muy poco probable" que la Junta de Castilla y León lo permita.

El precio de la remolacha pasa por un momento delicado, pero también lo hacen otros cultivos de regadío como el maíz y la patata. En este sentido, Rivera reconoce «el amparo que está teniendo Acor» y el esfuerzo que le supone a la cooperativa ofrecer ese valor. La máxima molturación de Acor son 12.000 hectáreas y se estima que este año podrían superarse. Sin embargo, la cooperativa «va a dar prioridad a los socios que llevan años con ellos», asegura Rivera.

Durante la campaña 2025-2026, Azucarera ha contratado 9.600 hectáreas, sobre las que estima molturar alrededor de 820.000 toneladas de remolacha. La cantidad procesada hasta la fecha, cercana al 50% del total, "ha alcanzado unos resultados superiores a los del año anterior", afirma Santos.

Recuerda Rivera que actualmente las producciones también se enfrentan a enfermedades de pulgones y otros insectos que" los insecticidas actuales son incapaces de controlar", lo que afecta directamente al rendimiento.

Mercosur

El acuerdo de Mercosur es una de las mayores preocupaciones de los agricultores en estos momentos. Medina manifiesta que "va a ser la muerte definitiva de este cultivo, que era la estrella de los regadíos". La remolacha ha tenido una gran importancia en la provincia, ya que enriqueció a muchas de las localidades, generó empleo, y permitió crecer a muchas de las explotaciones.

Coincide Santos en que es necesaria una regulación para garantizar que la entrada de azúcar procedente de terceros países compita con las mismas reglas que el de la Unión Europea. De lo contrario, "comprometemos el futuro del sector europeo y nos convertimos en dependientes", añade.

La implementación final de la Reforma de la Organización Común de Mercados en 2008 ya reestructuró radicalmente el sector del azúcar. El presidente de Asaja Zamora interpreta que las medidas de Mercosur afectarán tanto la azucarera de Toro como a la de Miranda de Ebro (Burgos), que "quedarán solo para refinar la melaza que importen". En este sentido, los agricultores se verán afectados, pero también lo harán los ganaderos, ya que, en estas fábricas, Medina interpreta que se reducirá o desaparecerá la pulpa, utilizada para alimentación animal.