El Ayuntamiento retoma las obras de pavimentación inacabadas en una de las principales arterias de Toro

El Ayuntamiento ha retomado las obras pendientes en la calle Santa Catalina de Roncesvalles, que permitirán concluir un proyecto que se ha dilatado en el tiempo y que han obligado a prohibir el aparcamiento de vehículos en la vía, aunque su ejecución también conllevará la aplicación de medidas adicionales como restricciones puntuales de tráfico y en los accesos, que serán debidamente señalizadas.

Desde el Ayuntamiento se ha solicitado a los vecinos que respeten la señalización provisional y atiendan las indicaciones de la Policía Local mientras se ejecutan las obras inacabadas en una fase anterior y sufragadas con cargo del Fondo de Cooperación Local de la Junta.

La intervención que ahora se retoma incluye la renovación integral de pavimentos y aceras, aunque también permitirán mejorar la accesibilidad, la seguridad y el "estado general" de una de las principales vías de salida de la ciudad.

Con las labores previas y el acopio de material han arrancado este miércoles las obras con las que el Ayuntamiento dará un impulso definitivo a la renovación de la calle Santa Catalina de Roncesvalles, proyecto que fue adjudicado en el año 2021 por un montante total de 132.000 euros. Ya entonces la empresa adjudicataria inició los trabajos cuatro meses después del plazo previsto.

Tan solo un mes después, la empresa solicitó una ampliación del plazo hasta junio de 2022, que el Ayuntamiento autorizó, pero posteriormente, planteó una segunda ampliación tras abandonar sin previo aviso los trabajos, así como una modificación sustancial del contrato para incluir nuevas partidas.

La nueva solicitud propició que el ingeniero municipal planteara la resolución del contrato que, finalmente, el Ayuntamiento trasladó al Consejo Consultivo y que, en junio de 2024, fue elevada a definitiva.

Esta situación obligó a convocar un nuevo proceso de licitación para adjudicar las obras que quedaron pendientes en la calle, al que concurrieron dos empresas. Finalmente, los trabajos han sido adjudicados a Exfamex, por un importe de 200.628 euros.

Vista general de la calle en la que se ha prohibido aparcar vehículos para ejecutar las obras previstas. / Cedida

Al margen de la oferta económica, el Ayuntamiento valoró otras mejoras propuestas por la empresa adjudicataria de los trabajos, tales como la ampliación del plazo de garantía de la obra sobre el mínimo establecido de cuatro años, así como la ampliación del control de calidad externo.

En el marco de las obras que no llegaron a concluirse, se ejecutó la renovación integral de las redes de saneamiento y abastecimiento en la calle Santa Catalina de Roncesvalles, pero no se acometieron otros trabajos relacionados con la pavimentación.

En la actualidad, las aceras se encuentran pavimentadas con baldosa hidráulica en algunas zonas y mortero y hormigón en otras, con parches de hormigón de las acometidas domiciliarias de saneamiento y abastecimiento.

Las aceras de la calle Santa Catalina de Roncesvalles disponen de bordillo de caliza con dos caras labradas y las otras irregulares. El vial se encuentra pavimentado con una capa de hormigón, pero tanto las tapas de los pozos de registro como de los buzones de las acometidas domiciliarias, se sitúan dos centímetros por encima de la rasante del pavimento. Esta situación ha generado numerosas quejas por parte de los vecinos y de los conductores de vehículos que circulan por una de las salidas principales de la ciudad.

Tampoco se concluyeron los sumideros, que ahora serán rematados, aunque también está previsto adecuar nuevas unidades. La calle también dispone de canalizaciones para servicios básicos como telefonía, iluminación y energía, pero no en su totalidad, por lo que los cables discurren por fachadas.

La empresa a la que el Ayuntamiento ha adjudicado los trabajos pendientes en la calle Santa Catalina de Roncesvalles llevará a cabo la pavimentación de aceras y de la superficie de rodadura del vial.

Del mismo modo, llevará a cabo una serie de reposiciones de obra ya ejecutada, como tapas de acometidas domiciliarias que se han fragmentado por no estar rematada la pavimentación y que es preciso sustituir. Por último, el proyecto refleja que ante las reducidas dimensiones de la rasante de la zona de tráfico rodado y de las aceras, el vial se configura como plataforma única.