Toro guarda un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

El Ayuntamiento convocó el acto en señal de respeto y duelo a las personas afectadas por la tragedia

Concentración de personas en el Palacio de los Condes de Requena con motivo del minuto de silencio por las víctimas.

Concentración de personas en el Palacio de los Condes de Requena con motivo del minuto de silencio por las víctimas. / Y. C.

Yago Costoya

El Palacio de los Condes de Requena acogió el minuto de silencio celebrado este martes, a las 14:00 horas, con motivo de la colisión ocurrida el domingo en la localidad cordobesa.

Por el momento, se ha constatado que el accidente entre los dos trenes de alta velocidad ha causado 41 fallecidos y más de un centenar de heridos, algunos de ellos de gravedad. La colisión se produjo entre un Iryo, que circulaba entre Málaga y Madrid, y un Alvia que recorría el trayecto entre Madrid y Huelva.

El gesto de solidaridad reunió a cerca de treinta vecinos de la localidad, entre los que también se encontraban representantes de distintas administraciones. Todos quisieron reflejar su apoyo a las víctimas y a sus familias a través de este homenaje como muestra de unidad.

