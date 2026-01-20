El concurso del cartel del Carnaval de Toro cierra el plazo el jueves 22 de enero

El Ayuntamiento de Toro, a través de la Concejalía de Ferias y Fiestas convocó el 8 de enero, el concurso para el diseño del cartel que representará el Carnaval de Toro 2026.

Toda persona interesada en participar podrá presentar hasta dos obras inéditas, con libertad para elegir la técnica. El formato deberá ser A2 sobre soporte rígido y tendrá que incluir de forma destacada la leyenda “Carnaval de Toro. Del 13 al 18 de febrero de 2026. Fiesta de Interés Turístico Regional”, quedando expresamente prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial para su creación.

Los trabajos podrán presentarse en horario de 10:00 a 14:00 horas en el Registro General del Ayuntamiento de Toro. El certamen premiará un único cartel con una cuantía de 300 euros y, una vez resuelto, el resto de propuestas que cumplan las bases podrán ser expuestas en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura.