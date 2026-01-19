El PP pierde la mayoría absoluta en un pueblo de la comarca de Toro tras la "salida" de un concejal

El PP de Pinilla de Toro ha perdido la mayoría absoluta en el Ayuntamiento tras la "salida" del equipo de Gobierno de Rufo Martín Mateo, que ha renunciado a ejercer las funciones de teniente de Alcaldía y concejal de Economía y de Servicios, aunque mantiene su acta y sigue siendo el portavoz del grupo municipal popular.

La renuncia de Martín ha obligado a la alcaldesa, María del Carmen Castro, a cumplimentar el trámite de "cesar" al concejal de su propio partido como primer teniente de alcalde, cargo que a partir de ahora desempeñará Lourdes Pérez.

La "salida" de Martín del equipo de Gobierno implica la pérdida de la mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento, conformada hasta ahora por tres concejales, frente a los dos obtenidos por Zamora Sí en las elecciones municipales celebradas en mayo de 2023.

Asegura Martín que su renuncia no implica su salida del Gobierno municipal y, en ningún caso, apoyará una moción de censura con los dos concejales de Zamora Sí para desbancar a la actual alcaldesa. No obstante, como matiza, su "salida" del Gobierno local "altera sustancialmente la gobernabilidad del municipio".

Sobre los motivos que han precipitado su decisión, destaca la necesidad de "presionar" a su compañera de partido y alcaldesa, a la que ha retirado su apoyo por "el incumplimiento de los acuerdos adoptados en el seno del equipo de Gobierno y por desacuerdos sobre la gestión del Ayuntamiento".

En este sentido, subraya que, a partir de ahora, su cometido será el de "fiscalizar" la gestión de la alcaldesa, a la que también exigirá que "respete el programa electoral" con el que el PP de Pinilla de Toro concurrió a los comicios celebrados en 2023.

De hecho, recalca que en el seno del equipo de Gobierno municipal "tenemos claros nuestros fines políticos para el pueblo, pero las formas no se respetan siempre por parte de la alcaldesa".

Por esta razón, se ha propuesto "vigilar y presionar" a su compañera de partido con la que mantiene "discrepancias" en cuanto a su gestión en el Ayuntamiento.

"Agujero" económico

A modo de ejemplo, Martín recuerda que cuando el actual equipo de Gobierno comenzó a gestionar el Ayuntamiento en junio de 2023 "nos encontramos con un agujero de 250.000 euros" y, hasta el momento, la alcaldesa no ha exigido al secretario municipal la elaboración de un informe.

En este punto, el concejal precisa que solamente la alcaldesa puede exigir al secretario que facilite información sobre la situación real del Ayuntamiento para, a su vez, trasladarla a los vecinos de Pinilla de Toro.

Martín no cierra la puerta a asumir en un futuro "determinadas delegaciones" si la alcaldesa cambia su forma de gestionar el municipio, a la vez que reconoce que desde que el PP gobierna en Pinilla de Toro "se han hecho muchas cosas" entre las que destaca la reapertura del bar, un servicio básico en un pueblo que no es ajeno al problema de la despoblación.

Por su parte, la alcaldesa ha declinado valorar la decisión del concejal, aunque asegura que la "respeta" y que "ha aceptado su renuncia".