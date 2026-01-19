Una oportunidad para disfrutar del teatro en Toro: abonos para siete espectáculos

Obras de teatro clásico, comedias o espectáculos familiares conforman la oferta programada por la Concejalía de Cultura para el primer semestre del año en el Teatro Fundos Latorre de Toro.

En una clara apuesta por la calidad escénica, se ha cerrado una programación variada, de la que forman parte varios espectáculos de la Red de Teatros de Castilla y León.

Además, para fomentar la afición al teatro, la Concejalía de Cultura ha puesto a la venta los abonos, que tienen un coste de 30 euros, aunque para los jubilados y pensionistas el precio se reduce a 20 euros.

El público podrá acceder con el abono a siete de los diez espectáculos programados y ya se pueden adquirir en el Teatro Fundos Latorre, en horario de 12.00 a 14.00 horas.

Con los abonos, los espectadores podrán disfrutar de la representación de "El alcalde de Zalamea" de Corsario; "La maja robada" de Valquiria; "Mammon’t" de Etéreo Teatro; "S.L. Sus labores" de Amor al Teatro o "Antona García" de Teatro A Bocajarro. El resto de espectáculos incluidos en los abonos son "Gilipollas sin fronteras 2" de Morfeo y "Los monólogos de Luis Larrodera".

La programación la completan tres espectáculos infantiles fuera de abono: "Mi pequeño universo" de Marcel Gross; "Ay, qué lío", de Eugenia Manzanera; y "Rockanroleando con Tina y Rodritmos", que pondrá en escena Zolopotroko.

Al margen de los abonos, los aficionados del teatro podrán disfrutar de las obras programadas previo pago de las entradas y a unos precios asequibles: ocho euros las de adultos y tres las infantiles.