El Ayuntamiento de Toro convoca un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz
El acto se realizará el 20 de enero, a las 14:00 horas, en el Palacio de los Condes de Requena
La corporación municipal invita a la ciudadanía toresana a participar en este gesto de solidaridad ante las personas afectadas por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) durante el domingo 18 de enero.
El minuto de silencio se celebrará en recuerdo de las víctimas y sus familias como muestra de respeto y duelo. El Ayuntamiento, en nombre de sus vecinos, pretende expresar su más profundo pesar y sus condolencias. También busca trasladar el ánimo y agradecimiento a todos los equipos implicados en el rescate y apoyo.
