La Asociación Etnográfica divulgará la cultura de Toro desde el Seminario, en el que exhibirá sus fondos

El Ayuntamiento, el Obispado de Zamora y la Asociación Etnográfica de Toro y su Alfoz han firmado un convenio a tres bandas, por el que la sala noble del apartamento privado de Victoriana Villachica que se conserva en el Seminario será cedida al colectivo para que la utilice como sede, desde la que divulgará la cultura local.

La alcaldesa, Ángeles Medina, recordó que el Ayuntamiento de Toro y el Obispado firmaron en 2022 un convenio de cesión del Seminario para su reutilización con fines sociales, culturales y deportivos, y que el suscrito ahora supone una "ampliación" del citado acuerdo.

Enmarcó Medina la ampliación del convenio en la pretensión del Ayuntamiento de favorecer la cultura y, en este caso, de apoyar la labor que realiza la Asociación para preservar el patrimonio etnográfico de Toro y su Alfoz. De hecho, el Ayuntamiento también ha incluido en el presupuesto aprobado recientemente y, por primera vez, una subvención directa a la Asociación de 10.000 euros. La alcaldesa incidió también en el incalculable valor de los fondos que custodia la Asociación, porque representan "las raíces de la ciudad, de nuestra cultura y de nuestra historia".

Por su parte, la presidenta de la Asociación, Rosa María Piorno, reconoció que "jamás hemos recibido ninguna colaboración" de las distintas administraciones, a pesar de que lleva en activo desde el año 1985.

Incidió Piorno en que el patrimonio que atesora la Asociación "es muy importante y no se ha visto nunca en toda su extensión", aunque se han organizado diferentes "exposiciones puntuales". Además, recordó que la finalidad de la Asociación desde su fundación es "divulgar la cultura de Toro y de su Alfoz, que es muy abundante y hay mucho material que exponer".

Precisamente, la firma del convenio permitirá al colectivo disponer de una nueva sede en el Seminario, en cuya capilla está previsto exhibir parte de sus fondos en una exposición que, en principio, se celebrará este año aunque no se ha concretado la fecha. Y es que los preparativos de la muestra requieren un intenso trabajo previo para coordinar la seguridad o adecuar el espacio expositivo para exhibir un "patrimonio de gran valor".

Extensa colección

Por otra parte, Piorno reconoció que la Asociación no ha cuantificado las piezas que conforman la colección, de la que forman parte algunos fondos procedentes de donaciones realizadas por ciudadanos de Toro y de pueblos del Alfoz. "Continuamente la gente quiere valorar la cultura y quiere que se expongan sus piezas", a la vez que aseguró que las exposiciones previstas contribuirán a alcanzar el objetivo prioritario de la Asociación.

En representación del Obispado, su ecónomo, José Manuel Chillón, ensalzó el trabajo de la Asociación a la hora de poner en valor una colección privada de trajes, orfebrería y joyas, que el conservador Javier San Juan ha donado al colectivo. Este patrimonio, a partir de la firma del acuerdo, será exhibido en exposiciones como la prevista este año en la capilla del Seminario.

Por otra parte, Chillón se mostró convencido de que la cesión de la estancia más noble del Seminario materializada en el convenio firmado, además de contribuir a divulgar la cultura de Toro y su Alfoz, también tendrá "repercusión" a nivel turístico.

Por último, la alcaldesa agradeció la disposición del ecónomo del Obispado a la hora de cerrar convenios que pueden beneficiar a la ciudad y resaltó el "vínculo" creado en las negociaciones que han permitido materializar diversos acuerdos importantes para el futuro de la ciudad. En este sentido, recordó que la intersección de Chillón también fue clave para cerrar el acuerdo de adquisición por parte del Ayuntamiento del antiguo Cine Imperio que, en un futuro, se pretende reconvertir en auditorio y sala multiusos.

Edificio enclavado en la plaza del Concejo que la Asociación pretende convertir en Museo Etnográfico. | Y. C.

La cesión de la sala noble del apartamento privado de Victoriana Villachica también supone un impulso importante para una Asociación que, desde hace tiempo, trata de materializar un ambicioso proyecto: la apertura del Museo Etnográfico de Toro.

Destacó Piorno que, a corto plazo, la Asociación se plantea organizar exposiciones temporales o monográficas, pero su objetivo final es concluir la restauración de un edificio enclavado en la plaza del Concejo de Toro para exhibir al completo su colección de piezas de orfebrería, joyas y prendas de vestir antiguas.

En este punto, precisó que "ya tenemos el edificio, pero hay que restaurarlo" y se mostró convencida de que el apoyo del Ayuntamiento y las exposiciones que tiene previsto organizar el colectivo pueden "motivar" la consecución definitiva del proyecto del futuro Museo Etnográfico de Toro.