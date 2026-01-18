De Toro a México: 14 bodegas de la Denominación de Origen cruzan el charco para promocionar sus vinos

Un total de 14 bodegas amparadas por la Denominación de Origen Toro participarán el miércoles 21 de enero en una nueva acción promocional impulsada por el Consejo Regulador en México.

El "showroom", dirigido a profesionales del sector, tendrá lugar en el Hotel Barceló Reforma de Ciudad de México, presentación que se complementará con una masterclass.

Los participantes podrán catar una cuidada selección de los vinos más representativos de las bodegas participantes y descubrir la esencia de la Denominación de Origen Toro.

Por segundo año consecutivo, el Consejo Regulador promueve una acción promocional en México con la intención de incrementar las ventas de vino de Toro en el país.

En febrero del pasado año, 14 bodegas participaron en dos presentaciones celebradas en Ciudad de México y Guadalajara.

Este año, la acción promocional se concentrará en Ciudad de México y el Consejo Regulador confía en que el evento sirva para captar nuevos consumidores en un mercado que aprecia los vinos de calidad.