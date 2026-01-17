Unidos contra el Cáncer de Toro entrega el lote a la premiada de Navidad
La papeleta fue -vendida por Marisol de la Iglesia, responsable de la asociación en Villabuena del Puente
La asociación Unidos Contra el Cáncer, Toro y provincia de Zamora (UCCTA) ha hecho entrega del lote de Embutidos Ballesteros a la ganadora de la papeleta de Navidad.
La papeleta, vendida por Marisol de la Iglesia, responsable de la asociación en Villabuena del Puente. Todo lo recaudado se destinará íntegramente al proyecto de investigación que desde UCCTA vienen impulsando desde hace años y que en el caso de la lotería de Navidad se concreta en un donativo de 3 euros por décimo.
- La advertencia de unos vecinos de Toro con miedo: 'No sería la primera vez que se han hundido casas
- Dimiten el presidente y la vicepresidenta de la Junta Pro Semana Santa de Toro: una comisión gestora toma las riendas
- El concurso de coplas del carnaval de Toro resurge con siete participantes y un regreso muy esperado
- ¿Cuándo será el relevo en la Alcaldía de Toro?
- El autor zamorano Jonathan Arribas impartirá un taller de escritura en Toro
- Una inspección técnica y más catas: el Ayuntamiento de Toro adopta medidas ante las filtraciones en bodegas de Toro
- Una escultura de bronce perpetuará el simbolismo del Conquero en la Semana Santa de Toro
- Los quintos de Toro, protagonistas de un desfile de moda en el Teatro Fundos Latorre