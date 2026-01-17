Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unidos contra el Cáncer de Toro entrega el lote a la premiada de Navidad

La papeleta fue -vendida por Marisol de la Iglesia, responsable de la asociación en Villabuena del Puente

Unidos contra el Cáncer entrega el lote a la premiada de Navidad

Unidos contra el Cáncer entrega el lote a la premiada de Navidad | UCCTA

La asociación Unidos Contra el Cáncer, Toro y provincia de Zamora (UCCTA) ha hecho entrega del lote de Embutidos Ballesteros a la ganadora de la papeleta de Navidad.

La papeleta, vendida por Marisol de la Iglesia, responsable de la asociación en Villabuena del Puente. Todo lo recaudado se destinará íntegramente al proyecto de investigación que desde UCCTA vienen impulsando desde hace años y que en el caso de la lotería de Navidad se concreta en un donativo de 3 euros por décimo.

