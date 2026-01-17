Los toresanos arropan a San Antón en su primera procesión por las calles de la ciudad

Con profunda devoción, los toresanos han revivido este sábado 17 de enero la tradicional fiesta de San Antón que, este año, incorporó como novedad una procesión por las calles de la ciudad.

Decenas de toresanos, muchos de ellos acompañados con sus mascotas, se congregaron en las puertas de la iglesia de Santa María de Arbas para participar en un acontecimiento histórico, ya que, por primera vez, la imagen de San Antón abandonaba el templo para recorrer las calles de Toro.

Tres jinetes con sus caballos abrieron la procesión, seguidos de un poni y de un carro tirado por un burro sobre el que desfiló la imagen de San Antón. Cerraron la comitiva los párrocos de la ciudad y los toresanos que quisieron arropar a la imagen del patrón de los animales en su recorrido por las calles, acompasado con música de flauta y tamboril.

La procesión partió de la iglesia de Santa María de Arbas y prosiguió por la calle Ancha, desde la que se dirigió a la residencia "Ciudad de Toro", en la que los participantes realizaron una parada para que los ancianos pudieran admirar desde las ventanas del centro geriátrico la imagen de San Antón.

GALERÍA | San Antón procesiona por primera vez en Toro / M.J. Cachazo

El desfile continuó hasta la ermita de la Virgen del Canto, patrona de Toro, en cuyo atrio los participantes rezaron un Ave María. Tras esta segunda parada, la lluvia obligó a los participantes a acelerar el paso durante el resto del recorrido de la procesión, que concluyó en la iglesia de Santa María de Arbas.

Una vez desatada del carro la venerada imagen, fue introducida de nuevo en la iglesia, en la que, desde el altar mayor, presidió la misa de fiesta.

En la homilía, el párroco Pedro Faúndez, destacó la importancia de trasladar la fe al exterior de la iglesia con procesiones como la celebrada en las calles de Toro.

Además, imploró a San Antón que interceda por los animales que "ayudan en el campo" y por los que "hacen compañía en las casas".

Una vez finalizada la eucaristía, se celebró la bendición de las mascotas que se congregaron en el interior y en el exterior del templo, en su mayoría perros, aunque también fueron bendecidos el burro, el poni, algún gato y hasta animales de peluche.

La fiesta de San Antón fue clausurada con el reparto de los "periquillos", panes bendecidos que se dan de comer a los animales.

La cofradía de San Antón, cuyo alma es José Noales, también ha organizado este año la tradicional rifa del valor de un marranico de 150 kilos.

El boleto ganador será el que contenga las tres últimas cifras del sorteo de la ONCE de este sábado 17 de enero, festividad de San Antón.