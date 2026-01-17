Un proyecto de hibridación aprovechará el excedente de energía fotovoltaica en Toro

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora ha resuelto favorablemente la autorización administrativa previa y de construcción de un proyecto de almacenamiento del excedente de energía producida en la planta fotovoltaica "Hércules Solar" asentada en el término municipal de Toro.

La actuación, promovida por "Planta FV 110, S.L." como sociedad mercantil vinculada a Solaria, implica la construcción de un módulo de almacenamiento energético en baterias de ion litio "Bess Hércules" en hibridación con la instalación fotovoltaica. De esta manera se podrá gestionar la generación renovable de la planta mediante la carga de la batería durante las horas diurnas y descargar la misma (produciendo energía para su inyección en la red) en otro momento posterior.

La potencia total instalada alcanzará los 37,6 megavatios (distribuidos en 11 megavatios de capacidad para el almacenamiento baterías que se sumará a los 26,6 megavatios de potencia instalada en inversores del parque fotovoltaico). Esta planta, compuesta por 40.014 paneles de 550 vatios y 14.364 paneles de 555 vatios pico, se encuentra construida y en operación.

El sistema de almacenamiento energético se ubicaría junto a la subestación "El Pisón" a lo largo de una superficie de 2.425 metros cuadrados. El proyecto contempla la instalación de: 10 contenedores que compondrán el sistema de almacenamiento de baterías de litio-ferrofosfato (LFP) con una capacidad individual de 5015 kilovatios; dos estaciones transformadoras; línea de conexión a la subestación existente "El Pisón" desde donde se evacuará la energía almacenada.

El sistema de almacenamiento de potencia nominal (11 megavatios) tendrá capacidad de almacenar energía durante cuatro horas (44 megavatios/hora).

Hibridación renovable

La justificación del proyecto responde a la necesidad de dotar a la generación de energía renovable de un sistema de almacenamiento que permita no solo una gestión óptima de la energía producida, sino de la capacidad de respaldo. De esta manera se aprovecha el excedente de energía generada durante el día para aquellos momentos en los que se genere menos energía fotovoltaica o en el que la demanda supere la producción puntual.

Entre las ventajas que ofrece la hibridación está el aprovechamiento de instalaciones ya operativas, evitando un mayor impacto paisajístico, abaratando costes de gestión y logística y reduciendo la necesidad de inversión pública, al no ser necesario acometer nuevas ampliaciones en la red para aumentar la penetración de las energías renovables en el sistema.