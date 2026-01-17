Pozoantiguo honra a San Antón por las calles del pueblo

Pozoantiguo rendirá este sábado honor a San Antón, patrón de los animales, con una misa oficiada por el párroco, Bernardo Medina Garduño. El acto arrancará a las 12:30 horas para continuar con la tradicional procesión con el santo a hombros por las calles del municipio.

Sábado festivo en Pozoantiguo al ritmo de las tradiciones eclesiásticas, pero también de las más ociosas. La jornada continuará a las 13:45 horas en el club de jubilados donde el Ayuntamiento ofrecerá un vino español a todos los asistentes.

Ya por la tarde, será el turno del "Gran Bingo" que anticipa "muchos regalos y sorpresas" entre los vecinos a partir de las 18 horas en el club "San Antón". La festividad, que este año coincide en fin de semana, anticipa una mayor asistencia de personas.