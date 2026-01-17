Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Remonta la población de Zamora¿Nuevo barrio en Zamora?La Junta pro Semana Santa de Zamora explora cómo conseguir financiación privadaZamora CF - CD Tenerife: Máxima conjura ante el líder
instagramlinkedin

Nuevo robo en Toro: fuerzan la puerta de entrada y se llevan dinero de la estación de la ITV

La Guardia Civil pone en marcha una investigación para esclarecer los hechos y tratar de localizar a los autores

Varios vehículos acceden a la nave de la ITV de Toro, en la que ha tenido lugar el robo.

Varios vehículos acceden a la nave de la ITV de Toro, en la que ha tenido lugar el robo. / M. J. C. (Archivo)

M. J. Cachazo

La recaudación de una máquina de café. Este es, por el momento, el botín que se han llevado los ladrones que en la madrugada de este sábado han accedido a la estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Toro.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado que los autores del robo forzaron la puerta de entrada de la nave en la que se presta el servicio de ITV en Toro, enclavada en el polígono industrial norte.

La Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación para esclarecer los hechos e intentar identificar y localizar a los autores del robo.

En la mañana de este sábado, efectivos de la Guardia Civil se han desplazado hasta la estación de la ITV para recabar más datos, que puedan contribuir a la investigación.

Noticias relacionadas y más

Los ladrones se han apropiado de la recaudación de una máquina de café y, por el momento, el robo no ha sido denunciado, trámite que con toda probabilidad se formalizará en las próximas horas en el Puesto de la Guardia Civil de Toro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La advertencia de unos vecinos de Toro con miedo: 'No sería la primera vez que se han hundido casas
  2. Dimiten el presidente y la vicepresidenta de la Junta Pro Semana Santa de Toro: una comisión gestora toma las riendas
  3. El concurso de coplas del carnaval de Toro resurge con siete participantes y un regreso muy esperado
  4. ¿Cuándo será el relevo en la Alcaldía de Toro?
  5. El autor zamorano Jonathan Arribas impartirá un taller de escritura en Toro
  6. Una inspección técnica y más catas: el Ayuntamiento de Toro adopta medidas ante las filtraciones en bodegas de Toro
  7. Una escultura de bronce perpetuará el simbolismo del Conquero en la Semana Santa de Toro
  8. Los quintos de Toro, protagonistas de un desfile de moda en el Teatro Fundos Latorre

Accidente en la A-11 a la altura de Toro: una conductora de 24 años, herida tras colisionar

Accidente en la A-11 a la altura de Toro: una conductora de 24 años, herida tras colisionar

Incendio en una casa deshabitada de esta céntrica calle de Toro, el segundo en menos de un mes

Incendio en una casa deshabitada de esta céntrica calle de Toro, el segundo en menos de un mes

Nuevo robo en Toro: fuerzan la puerta de entrada y se llevan dinero de la estación de la ITV

Nuevo robo en Toro: fuerzan la puerta de entrada y se llevan dinero de la estación de la ITV

Unidos contra el Cáncer de Toro entrega el lote a la premiada de Navidad

Un proyecto de hibridación aprovechará el excedente de energía fotovoltaica en Toro

Pozoantiguo honra a San Antón por las calles del pueblo

Pozoantiguo honra a San Antón por las calles del pueblo

Una inspección técnica y más catas: el Ayuntamiento de Toro adopta medidas ante las filtraciones en bodegas de Toro

Toro se prepara para revivir la tradicional fiesta de San Antón con una importante novedad

Toro se prepara para revivir la tradicional fiesta de San Antón con una importante novedad
Tracking Pixel Contents