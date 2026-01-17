Nuevo robo en Toro: fuerzan la puerta de entrada y se llevan dinero de la estación de la ITV
La Guardia Civil pone en marcha una investigación para esclarecer los hechos y tratar de localizar a los autores
La recaudación de una máquina de café. Este es, por el momento, el botín que se han llevado los ladrones que en la madrugada de este sábado han accedido a la estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Toro.
Fuentes próximas a la investigación han confirmado que los autores del robo forzaron la puerta de entrada de la nave en la que se presta el servicio de ITV en Toro, enclavada en el polígono industrial norte.
La Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación para esclarecer los hechos e intentar identificar y localizar a los autores del robo.
En la mañana de este sábado, efectivos de la Guardia Civil se han desplazado hasta la estación de la ITV para recabar más datos, que puedan contribuir a la investigación.
Los ladrones se han apropiado de la recaudación de una máquina de café y, por el momento, el robo no ha sido denunciado, trámite que con toda probabilidad se formalizará en las próximas horas en el Puesto de la Guardia Civil de Toro.
