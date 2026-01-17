Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Remonta la población de Zamora¿Nuevo barrio en Zamora?La Junta pro Semana Santa de Zamora explora cómo conseguir financiación privadaZamora CF - CD Tenerife: Máxima conjura ante el líder
instagramlinkedin

Incendio en una casa deshabitada de esta céntrica calle de Toro, el segundo en menos de un mes

Los bomberos de Toro extinguen el fuego, que ha provocado importantes daños en la cubierta del inmueble

La calle Botellos permanecerá cortada al tráfico hasta que técnicos municipales evalúen el estado del edificio

El fuego insiste: una vivienda abandonada del centro de Toro vuelve a arder

El fuego insiste: una vivienda abandonada del centro de Toro vuelve a arder

Bomberos Toro. | Marina García

M. J. Cachazo

Los bomberos de Toro han extinguido en la mañana de este sábado un incendio originado en una casa deshabitada situada en la calle Botellos, el segundo que se produce en el mismo edificio en menos de un mes.

Una vecina de la calle alertó, a las 9.10 horas, a los bomberos de Toro y a la Policía Local, tras percatarse de la existencia de humo en la vivienda. De inmediato, dos dotaciones del Parque con seis bomberos, se desplazaron hasta la céntrica calle Botellos para extinguir el incendio, que ha provocado importantes daños materiales en la cubierta del edificio.

Bomberos del Parque de Toro trabajan en las labores de extinción del incendio.

Bomberos del Parque de Toro trabajan en las labores de extinción del incendio. / Bomberos Toro

La investigación para esclarecer las causas que han provocado este nuevo incendio en una casa de la calle Botellos sigue abierta.

Ante la amenaza de posibles desprendimientos y para evitar incidentes, se ha decidido cortar al tráfico la calle Botellos hasta que el lunes los técnicos del área de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento revisen el edificio para determinar su estado y comprueben si existen daños estructurales.

Estado en el que ha quedado la cubierta del edificio en el que se ha registrado el incendio.

Estado en el que ha quedado la cubierta del edificio en el que se ha registrado el incendio. / J. G. V.

Así lo ha confirmado el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez Valdespina, quien ha señalado también que a lo largo de la próxima semana convocará al propietario del edificio siniestrado a una reunión, después de que en apenas un mes se hayan registrado dos incendios en el mismo edificio.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, Gómez Valdespina adelantó que en el citado encuentro instará al propietario del inmueble a que adopte medidas de forma urgente y, entre otras, el Ayuntamiento le exigirá que tapie las puertas de acceso al edificio, en cuyo interior se acumula gran cantidad de residuos y basura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La advertencia de unos vecinos de Toro con miedo: 'No sería la primera vez que se han hundido casas
  2. Dimiten el presidente y la vicepresidenta de la Junta Pro Semana Santa de Toro: una comisión gestora toma las riendas
  3. El concurso de coplas del carnaval de Toro resurge con siete participantes y un regreso muy esperado
  4. ¿Cuándo será el relevo en la Alcaldía de Toro?
  5. El autor zamorano Jonathan Arribas impartirá un taller de escritura en Toro
  6. Una inspección técnica y más catas: el Ayuntamiento de Toro adopta medidas ante las filtraciones en bodegas de Toro
  7. Una escultura de bronce perpetuará el simbolismo del Conquero en la Semana Santa de Toro
  8. Los quintos de Toro, protagonistas de un desfile de moda en el Teatro Fundos Latorre

Accidente en la A-11 a la altura de Toro: una conductora de 24 años, herida tras colisionar

Accidente en la A-11 a la altura de Toro: una conductora de 24 años, herida tras colisionar

Incendio en una casa deshabitada de esta céntrica calle de Toro, el segundo en menos de un mes

Incendio en una casa deshabitada de esta céntrica calle de Toro, el segundo en menos de un mes

Nuevo robo en Toro: fuerzan la puerta de entrada y se llevan dinero de la estación de la ITV

Nuevo robo en Toro: fuerzan la puerta de entrada y se llevan dinero de la estación de la ITV

Unidos contra el Cáncer de Toro entrega el lote a la premiada de Navidad

Un proyecto de hibridación aprovechará el excedente de energía fotovoltaica en Toro

Pozoantiguo honra a San Antón por las calles del pueblo

Pozoantiguo honra a San Antón por las calles del pueblo

Una inspección técnica y más catas: el Ayuntamiento de Toro adopta medidas ante las filtraciones en bodegas de Toro

Toro se prepara para revivir la tradicional fiesta de San Antón con una importante novedad

Toro se prepara para revivir la tradicional fiesta de San Antón con una importante novedad
Tracking Pixel Contents