Incendio en una casa deshabitada de esta céntrica calle de Toro, el segundo en menos de un mes

Los bomberos de Toro han extinguido en la mañana de este sábado un incendio originado en una casa deshabitada situada en la calle Botellos, el segundo que se produce en el mismo edificio en menos de un mes.

Una vecina de la calle alertó, a las 9.10 horas, a los bomberos de Toro y a la Policía Local, tras percatarse de la existencia de humo en la vivienda. De inmediato, dos dotaciones del Parque con seis bomberos, se desplazaron hasta la céntrica calle Botellos para extinguir el incendio, que ha provocado importantes daños materiales en la cubierta del edificio.

Bomberos del Parque de Toro trabajan en las labores de extinción del incendio. / Bomberos Toro

La investigación para esclarecer las causas que han provocado este nuevo incendio en una casa de la calle Botellos sigue abierta.

Ante la amenaza de posibles desprendimientos y para evitar incidentes, se ha decidido cortar al tráfico la calle Botellos hasta que el lunes los técnicos del área de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento revisen el edificio para determinar su estado y comprueben si existen daños estructurales.

Estado en el que ha quedado la cubierta del edificio en el que se ha registrado el incendio. / J. G. V.

Así lo ha confirmado el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez Valdespina, quien ha señalado también que a lo largo de la próxima semana convocará al propietario del edificio siniestrado a una reunión, después de que en apenas un mes se hayan registrado dos incendios en el mismo edificio.

En este sentido, Gómez Valdespina adelantó que en el citado encuentro instará al propietario del inmueble a que adopte medidas de forma urgente y, entre otras, el Ayuntamiento le exigirá que tapie las puertas de acceso al edificio, en cuyo interior se acumula gran cantidad de residuos y basura.