Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Remonta la población de Zamora¿Nuevo barrio en Zamora?La Junta pro Semana Santa de Zamora explora cómo conseguir financiación privadaZamora CF - CD Tenerife: Máxima conjura ante el líder
instagramlinkedin

Accidente en la A-11 a la altura de Toro: una conductora de 24 años, herida tras colisionar

El accidente de tráfico en la A-11, a la altura de Toro, se produjo cuando un turismo se salió de la vía, resultando herida la conductora, que fue atendida por los servicios de emergencia

Una ambulancia del Summa 112.

Una ambulancia del Summa 112. / Archivo

Marina García

Varias llamadas recibidas a las 12:01 horas alertaron de un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 422 de la A-11, en sentido Tordesillas, dentro del término municipal de Toro. Según las primeras informaciones, un turismo se salió de la vía y colisionó contra el quitamiedos.

Tras el aviso, se dio traslado del incidente a la Guardia Civil de Zamora y a los servicios de emergencias sanitarias. El centro coordinador de Sacyl envió una ambulancia al lugar del suceso para atender a la única ocupante del vehículo.

La conductora, una mujer de 24 años, se encontraba consciente en el momento de la asistencia y presentaba un golpe en la cabeza. Fue atendida por los sanitarios en el lugar del accidente, quedando a la espera de valoración médica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La advertencia de unos vecinos de Toro con miedo: 'No sería la primera vez que se han hundido casas
  2. Dimiten el presidente y la vicepresidenta de la Junta Pro Semana Santa de Toro: una comisión gestora toma las riendas
  3. El concurso de coplas del carnaval de Toro resurge con siete participantes y un regreso muy esperado
  4. ¿Cuándo será el relevo en la Alcaldía de Toro?
  5. El autor zamorano Jonathan Arribas impartirá un taller de escritura en Toro
  6. Una inspección técnica y más catas: el Ayuntamiento de Toro adopta medidas ante las filtraciones en bodegas de Toro
  7. Una escultura de bronce perpetuará el simbolismo del Conquero en la Semana Santa de Toro
  8. Los quintos de Toro, protagonistas de un desfile de moda en el Teatro Fundos Latorre

Accidente en la A-11 a la altura de Toro: una conductora de 24 años, herida tras colisionar

Accidente en la A-11 a la altura de Toro: una conductora de 24 años, herida tras colisionar

Incendio en una casa deshabitada de esta céntrica calle de Toro, el segundo en menos de un mes

Incendio en una casa deshabitada de esta céntrica calle de Toro, el segundo en menos de un mes

Nuevo robo en Toro: fuerzan la puerta de entrada y se llevan dinero de la estación de la ITV

Nuevo robo en Toro: fuerzan la puerta de entrada y se llevan dinero de la estación de la ITV

Unidos contra el Cáncer de Toro entrega el lote a la premiada de Navidad

Un proyecto de hibridación aprovechará el excedente de energía fotovoltaica en Toro

Pozoantiguo honra a San Antón por las calles del pueblo

Pozoantiguo honra a San Antón por las calles del pueblo

Una inspección técnica y más catas: el Ayuntamiento de Toro adopta medidas ante las filtraciones en bodegas de Toro

Toro se prepara para revivir la tradicional fiesta de San Antón con una importante novedad

Toro se prepara para revivir la tradicional fiesta de San Antón con una importante novedad
Tracking Pixel Contents