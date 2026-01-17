Accidente en la A-11 a la altura de Toro: una conductora de 24 años, herida tras colisionar

Varias llamadas recibidas a las 12:01 horas alertaron de un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 422 de la A-11, en sentido Tordesillas, dentro del término municipal de Toro. Según las primeras informaciones, un turismo se salió de la vía y colisionó contra el quitamiedos.

Tras el aviso, se dio traslado del incidente a la Guardia Civil de Zamora y a los servicios de emergencias sanitarias. El centro coordinador de Sacyl envió una ambulancia al lugar del suceso para atender a la única ocupante del vehículo.

La conductora, una mujer de 24 años, se encontraba consciente en el momento de la asistencia y presentaba un golpe en la cabeza. Fue atendida por los sanitarios en el lugar del accidente, quedando a la espera de valoración médica.