Accidente en la A-11 a la altura de Toro: una conductora de 24 años, herida tras colisionar
El accidente de tráfico en la A-11, a la altura de Toro, se produjo cuando un turismo se salió de la vía, resultando herida la conductora, que fue atendida por los servicios de emergencia
Varias llamadas recibidas a las 12:01 horas alertaron de un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 422 de la A-11, en sentido Tordesillas, dentro del término municipal de Toro. Según las primeras informaciones, un turismo se salió de la vía y colisionó contra el quitamiedos.
Tras el aviso, se dio traslado del incidente a la Guardia Civil de Zamora y a los servicios de emergencias sanitarias. El centro coordinador de Sacyl envió una ambulancia al lugar del suceso para atender a la única ocupante del vehículo.
La conductora, una mujer de 24 años, se encontraba consciente en el momento de la asistencia y presentaba un golpe en la cabeza. Fue atendida por los sanitarios en el lugar del accidente, quedando a la espera de valoración médica.
- La advertencia de unos vecinos de Toro con miedo: 'No sería la primera vez que se han hundido casas
- Dimiten el presidente y la vicepresidenta de la Junta Pro Semana Santa de Toro: una comisión gestora toma las riendas
- El concurso de coplas del carnaval de Toro resurge con siete participantes y un regreso muy esperado
- ¿Cuándo será el relevo en la Alcaldía de Toro?
- El autor zamorano Jonathan Arribas impartirá un taller de escritura en Toro
- Una inspección técnica y más catas: el Ayuntamiento de Toro adopta medidas ante las filtraciones en bodegas de Toro
- Una escultura de bronce perpetuará el simbolismo del Conquero en la Semana Santa de Toro
- Los quintos de Toro, protagonistas de un desfile de moda en el Teatro Fundos Latorre