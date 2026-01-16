Toro se prepara para revivir la tradicional fiesta de San Antón con una importante novedad
La imagen del patrón de los animales recorrerá por primera vez en procesión las calles de la ciudad
El programa de actos organizado por la cofradía se completa con la misa y la bendición de mascotas
La cofradía de San Antón de Toro ha cerrado el programa de actos con el que mañana sábado 17 de enero celebrará la festividad del patrón de los animales y que, este año, incluye como novedad una procesión por las calles de la ciudad.
La iglesia de Santa María de Arbas será, un año más, el punto de encuentro de cofrades y toresanos que quieran participar en la fiesta.
Los actos de celebración de San Antón comenzarán a las 17.00 horas y el programa incluye una procesión por las calles de la ciudad con la imagen del patrón de los animales y la bendición de la fértil vega de Toro.
Al margen del primer desfile procesional de San Antón en Toro, la iglesia de Santa María de Arbas también acogerá una misa y la posterior bendición de los animales que se congreguen en el interior y en el exterior del templo.
La fiesta concluirá con el reparto de "periquillos", panes bendecidos que se dan de comer a los animales. Además, la cofradía de San Antón ha puesto a la venta la rifa del valor de un “marranico” de aproximadamente 150 kilos de peso, boletos que se pueden adquirir en varios negocios de la ciudad.
