Una inspección técnica y más catas: el Ayuntamiento de Toro adopta medidas ante las filtraciones en bodegas de Toro

Técnicos municipales y de la empresa concesionaria del servicio de agua en Toro, Acciona, inspeccionarán de nuevo la próxima semana las seis bodegas subterráneas de la calle Judería en las que se han detectado filtraciones de agua para valorar daños y si existe un riesgo de que se puedan producir hundimientos, tal y como han advertido los vecinos afectados.

Así lo ha confirmado la concejala de Obras y Urbanismo, Ruth Martín, quien ha señalado que, ante el "miedo" de los vecinos, el arquitecto municipal revisará las bodegas para comprobar si existen daños estructurales provocados por el agua y la humedad, mientras que el ingeniero municipal realizará una revisión "a nivel de redes".

El Ayuntamiento también ha solicitado a Acciona que sus operarios participen en la revisión de las bodegas de la calle Judería y, como confirmó Martín, la empresa tiene previsto realizar una nueva cata para intentar determinar si las filtraciones proceden de la rotura de alguna tubería, extremo que no ha podido constatar hasta ahora en las pruebas practicadas en los últimos meses.

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha trasladado un "aviso" a la Policía Local por si, tras la inspección técnica prevista para la próxima semana, se aprecian daños estructurales y fuera necesario cortar al tráfico la calle Judería para impedir el paso de vehículos.

Primeras quejas

Por otra parte, la concejala de Obras y Urbanismo reconoció que hace aproximadamente un año y ante las quejas de los vecinos, primero de forma verbal y después por escrito, ya se realizó una primera visita a las bodegas de la calle Judería y se instó a Acciona a que buscara el origen del problema. En este punto, Martín precisó que, en los últimos meses, los operarios de la empresa concesionaria del servicio municipal de agua han realizado varias catas y "alguna prueba de presión", pero hasta el momento, "no han encontrado nada".

Ya entonces, el arquitecto municipal inspeccionó una de las bodegas afectadas para comprobar si había algún peligro de desplome y constató que no existían daños estructurales, aunque a los propietarios si les indicó algunas "directrices" para que un albañil acometiera pequeñas intervenciones.

Ante la insistencia de los vecinos, se inspeccionaron el resto de bodegas afectadas e incluso el Ayuntamiento remitió un escrito a la propiedad de un solar de la calle Judería, además de ampliar la búsqueda de posibles fugas de agua hasta la calle Perezal.

Incluso, como recordó Martín, se solicitó a la Diputación un geófono para analizar las tuberías de Judería y de otra calle de Toro. En el primer caso, no se localizó ninguna fuga, aunque el geófono sí permitió hallar una en la otra calle revisada.

Por último, Martín reiteró que el problema fue detectado hace un año y que los vecinos de la calle Judería afectados, salvo en un caso, disponen de bombas para achicar agua de las bodegas, con el fin de minimizar posibles daños en sus propiedades hasta que se concrete el origen de las filtraciones.