La dictadura de Franco y la Transición, a debate en un ciclo de conferencias organizado por ProCulto en Toro

La asociación para la promoción de la cultura en la comarca de Toro (ProCulto) ha organizado un nuevo ciclo de conferencias que, en esta ocasión, se centrará en momentos claves de la historia de España a lo largo del siglo XX.

La primera de las conferencias programadas tendrá lugar este viernes 16 de enero, a partir de las 19.30 horas, en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura y lleva por título "La dictadura del general Franco".

Juan Andrés Blanco Rodríguez será el encargado de impartir la primera de las ponencias del ciclo organizado por ProCulto. Blanco es Catedrático de Historia Contemporánea, además de director de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Salamanca.

Además, es el autor de una veintena de libros y numerosos artículos sobre la Guerra Civil y el Franquismo, al margen de director y colaborador de una decena de proyectos de investigación relacionados con la citada época de la historia de España. De hecho, su tesis doctoral se centró en la Guerra Civil española. Blanco también es profesor visitante en diversas universidades europeas y americanas.

Cartel promocional del ciclo de conferencias organizado por ProCulto. / Cedida

El ciclo de conferencias proseguirá el sábado 17 de enero, a las 18.30 horas, con la conferencia "50 años después, ¿cómo hablamos de la Transición", que el profesor Francisco Javier Muñoz Soro impartirá en la sede de ProCulto, ubicada en la calle Cantar del Arriero.

Muñoz Soro es profesor titular de Historia Contemporánea en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. En 2004 obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado con la tesis "Cuadernos para el Diálogo (1963-1976). Una historia cultural del segundo franquismo (Marcial Pons, 2006)".

Sus investigaciones se han centrado en la historia cultural de España durante la dictadura franquista y la transición a la democracia, así como en las relaciones entre Italia y España en el siglo XX. Autor, entre otras obras, de "España en democracia 1975-2011" (con X.M. Núñez Seixas y L. Gálvez Muñoz, 2017) y "Morir lejos de casa. Las cartas de los soldados italianos en la Guerra Civil española (2022)".

Ha coordinado los libros "Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Patria, Pan… Amore e Fantasia", "La España franquista y sus relaciones con Italia 1945-1975", y "Una juventud en tiempo de dictadura. El Servicio Universitario del Trabajo (SUT) 1950-1969".