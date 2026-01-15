La advertencia de unos vecinos de Toro con miedo: "No sería la primera vez que se han hundido casas"

"No sería la primera vez que en Toro se han hundido casas". Es la advertencia que lanzan los vecinos de la calle Judería que, desde hace más de un año, llevan sufriendo filtraciones de agua en al menos seis bodegas subterráneas. Un "sinvivir" por el que reclaman responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Toro mediante la apertura inmediata de un expediente de investigación y reparación ante la inacción de la concesionaria antes de que "ocurra algo" realmente grave.

Hasta 48 escalones debe subir María Pilar Díez para achicar manualmente el agua que diariamente se cuela por una bóveda "completamente anegada" y que se levanta sobre tres viviendas. Otros afectados han recurrido directamente a bombas automáticas.

GALERÍA | Filtraciones en la calle Judería / Alba Prieto

Pese a que la empresa concesionaria del servicio de agua y saneamiento Acciona efectuó a inicios de 2025 diversas catas y una prueba de presión –detectando presencia de agua y humedad–, en su informe descartaba rotura de tuberías, por lo que "a día de hoy seguimos desconociendo el origen de la fuga": "Cerraron las catas sin ofrecer explicación ni solución", denuncian ante el departamento de Obras Públicas y Urbanismo del Ayuntamiento de Toro en un escrito conjunto firmado entre otros por Óscar de Córdoba, María Pilar Díez, Adriano José González y Benito Vega.

La situación, casi 16 meses después, "va a peor", por lo que estos vecinos han enviado diferentes escritos, entre ellos al Procurador del Común, así como a la policía municipal de Toro y a la propia Junta de Castilla y León el pasado 8 de enero. De la misma forma, solicita responsabilidad patrimonial al consistorio municipal para que inicie un expediente de investigación y reparación, así como la realización "urgente" de una inspección técnica integral del sistema de saneamiento en la calle Judería y tramos próximos mediante el uso de tecnología avanzada (como cámaras robóticas, pruebas de estanqueidad y "cualquier otro medio necesario") por parte de una empresa ajena a Acciona ante su incapacidad a la hora de localizar el origen de la fuga.

Muy transitada

Por último instan a adoptar un seguimiento periódico por parte del técnico municipal, a establecer medidas cautelares de seguridad y emitir un informe municipal completo que valore el riesgo de hundimiento de la calle, la evaluación del firme y la limitación del tráfico rodado "en caso necesario" al ser una calle "muy transitada por coches y camiones de pequeño tonelaje". Una situación ante la que reconocen tener "miedo" de que "el suelo pueda ceder y provocar un accidente y le pueda pasar algo a alguna persona. La situación es peliaguda", concluyen.

"Lo que queremos es evitar que ocurra algo". Avisan que el efecto acumulativo de la humedad ya se aprecia en garajes y domicilios bajos, con pintura desconchada, desprendimiento de ladrillos, azulejos saltados y un "deterioro estructural cada vez mayor", según indica a su vez el informe realizado por los peritos de los seguros particulares. El documento considera que existe un "riesgo real de hundimiento, con posibles daños humanos y materiales, tanto para las casas situadas encima de las bodegas (en algunos casos una misma bodega se sitúa bajo varias viviendas), como para la vía pública".