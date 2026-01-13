Así es el plan del Ayuntamiento de Toro para potenciar la cultura, el turismo y el deporte con más ayudas

Potenciar la cultura, el deporte y el turismo en Toro. Con este objetivo, el Ayuntamiento ha incluido en el nuevo presupuesto una partida de 581.080 euros, que destinará a apoyar el trabajo desarrollado por distintas entidades y colectivos para dinamizar la ciudad o prestar servicios sociales de forma directa a los ciudadanos.

El equipo de Gobierno de coalición ha decidido este año incrementar la partida de "transferencias corrientes" en 12.800 euros y ha incorporado nuevas subvenciones, como las concedidas a la asociación de amas de casa "Delhy Tejero" y al club de parapente de Toro, al margen de una ayuda al monasterio del Sancti Spíritus para apoyar su apertura al turismo. De la cantidad total consignada en el apartado "transferencias corrientes" del presupuesto, la mayor partida, un total de 340.000 euros, serán destinados a sufragar las aportaciones que realiza el Ayuntamiento al Consorcio Provincial de Residuos, mientras que con otros 60.000 euros se sufragarán gastos derivados del servicio esencial que prestan los bomberos voluntarios de Toro.

El capítulo de servicios sociales y promoción social agrupa diversas subvenciones como las destinadas a nacimiento o adopción, dotadas con 10.000 euros. Además, el Ayuntamiento apoyará la labor que realizan la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Unidos contra el Cáncer de Toro, Cáritas Diocesana, la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzhéimer (AFA) y la Fundación Personas con una ayuda, en cada caso, de 1.200 euros.

Por su parte, Cruz Roja de Toro recibirá una subvención de 2.000 euros y a 500 euros asciende la concedida a la Asociación de Fibromialgia (Fibroto). Por otra parte, el Ayuntamiento seguirá apoyando durante el nuevo año la actividad que desarrollan asociaciones culturales, cuya labor es imprescindible para dinamizar la ciudad y favorecer la cohesión social. La mayor ayuda, 30.000 euros, será entregada a la Banda de Música La Lira, mientras que la consignada para la Banda de Cornetas y Tambores "Bendito Cristo de las Tres Caídas" asciende a 15.000 euros.

Otras formaciones musicales toresanas, la agrupación de pulso y púa "Amigos del Arte" (La Rondalla) y la Asociación "La Mayor", recibirán una subvención, de 4.000 y 1.000 euros.

Semana Santa

El Ayuntamiento de Toro también mantiene su respaldo a la Semana Santa con una subvención directa de 8.000 euros concedida a la Junta de cofradías, con el fin de apoyar su objetivo de obtener el reconocimiento de Interés Turístico Nacional para la Pasión, al margen de otra ayuda de 1.000 euros a la hermandad de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla.

En el nuevo ejercicio, el Ayuntamiento también contribuirá al fomento de las tradiciones con ayudas de 10.000 euros a la Asociación Etnográfica de Toro; de 1.500 euros a la Escuela de Folclore y de 500 euros, en cada caso, a las Asociaciones "Tío Babú" y "Tierras Llanas". De otro lado, seguirá colaborando con programa de la Universidad de la Experiencia en Toro con una ayuda de 2.000 euros, además de respaldar la actividad de asociaciones que trabajan para ofrecer alternativas de ocio a los más pequeños como "Bambalinas" o "Antona García".

El capítulo se completa con la ayuda de 1.000 euros concedida a la asociación Proculto, los 500 euros que recibirá el colectivo "Amigos de la Capa" y los 14.000 euros que se destinarán a sufragar los premios culturales de las fiestas de la ciudad. Para el Ayuntamiento, el fomento del deporte sigue siendo una prioridad y, por este motivo, repartirá ayudas entre colectivos que trabajan en potenciar distintas disciplinas deportivas.

La mayor subvención, 10.000 euros, será entregada al club de atletismo de la ciudad y, con 1.000 euros, será respaldada en cada caso la labor del club ciclista toresano y la del club de fútbol sala, al margen de los 500 euros que, por primera vez, recibirá el club de parapente. Por otra parte, el Ayuntamiento tratará de potenciar el turismo con una subvención directa de 3.000 euros al monasterio del Sancti Spíritus, al margen de otra partida de 25.000 euros para renovar el convenio con el Obispado, que permitirá la apertura de monumentos en la ciudad.

Además, se ha habilitado otra ayuda de 10.000 euros para la junta agropecuaria local con el fin de apoyar su proyecto más ambicioso, que se basa en la rehabilitación del edificio de la antigua Cámara Agraria. El capítulo se completa con una partida de 20.080 euros, destinada a los grupos políticos con representación municipal.