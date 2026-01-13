Literatura
El autor zamorano Jonathan Arribas impartirá un taller de escritura en Toro
Los participantes explorarán cómo las palabras antiguas conectan con recuerdos y emociones.
La Casa Municipal de Cultura retomará el día 21 el programa de actividades que desarrollará a lo largo del nuevo año con un ciclo de talleres de escritura dirigidos por el escritor zamorano, Jonathan Arribas, que lleva por título "Busco algo en las palabras de mi abuela". La primera sesión se ha programado para el miércoles 21 de enero y dará comienzo a las 18.00 horas.
Durante el nuevo taller, los participantes podrán encontrar una respuesta a varias preguntas como "qúé pasa en el cuerpo de quien lee una palabra que llevaba tiempo sin escuchar y que le remite a una realidad , ya desaparecida, o a punto de desaparecer" o "qué emociones entran en juego" y si pueden transformarse en palabras para construir un relato.
El objetivo del taller es que cada participante, después de entrar en contacto con las palabras viejas y con las vivencias evocadas por esas palabras, escriba un texto en el que cuente cómo se ha sentido y qué recuerdos le han venido a la mente. Así, entre todos los participantes crearán una memoria colectiva con las palabras de los mayores. Para participar es necesario inscribirse en casacultura@toroayto o en el Whatsapp. 980 690 108.
