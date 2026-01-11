Toro se viste de fiesta para arropar a sus quintos en un inolvidable desfile de moda

Toro se ha vestido de fiesta para arropar a los jóvenes que este año cumplen la mayoría de edad y que protagonizaron un emotivo y divertido desfile de moda, que fusionó tradición y modernidad.

Familiares y amigos de los quintos y quintas abarrotaron el Teatro Fundos Latorre en el que se celebró el desfile de moda, espectáculo el que colaboraron una decena de comercios de Toro.

Josué Bermejo demostró una vez más su inmensa generosidad y presentó con maestría y grandes dosis de humor una gala, en la que los quintos y quintas lucieron con desparpajo y algunos nervios las prendas de vestir que marcarán tendencia en la presente temporada.

Parte de los 69 quintos y quintas que este año protagonizan una de las fiestas más arraigadas de Toro desfilaron en el Teatro Fundos Latorre, alentados por un público entregado que disfrutó de un inolvidable espectáculo.

Una decena de comerciantes locales prestaron las prendas de ropa y complementos que los jóvenes lucieron en el escenario y aprovecharon tan importante escaparate para plantear algunas reivindicaciones.

Así, al margen de animar a los jóvenes a mantener una tradición tan importante como la fiesta de los quintos, reivindicaron la cercanía y el trato que ofrecen a sus clientes frente a las compras por Internet, y pidieron a los toresanos que apuesten por el comercio local, un sector clave en la economía de la ciudad.

Además, instaron al Ayuntamiento a estudiar la reapertura al tráfico de la Plaza Mayor para favorecer la actividad de los negocios enclavados en la principal arteria de Toro.

Durante el desfile, Bermejo interactuó en todo momento con el público e hizo partícipes a varios padres y madres a los que implicó en divertidos juegos que animaron aún más un brillante espectáculo, preludio de la gran fiesta de los quintos.