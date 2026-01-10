Los quintos de Toro, protagonistas de un desfile de moda en el Teatro Fundos Latorre

El Teatro Fundos Latorre será, un año más, el espacio elegido para celebrar el desfile de moda protagonizado por los quintos y quintas de Toro que este año cumplen la mayoría de edad.

En la gala, que comenzará en la tarde de este sábado 10 de enero a las 18.30 horas, colaboran una decena de comercios de ropa y complementos de la ciudad.

Josué Bermejo será el encargado de presentar el desfile, en la que los quintos y quintas se convertirán en modelos de pasarela y lucirán las prendas de ropa prestadas por los negocios.

Durante el desfile también tendrán lugar el sorteo de una cesta de productos y de varios trajes de chica y uno de chico.

Las entradas para disfrutar del espectáculo tienen un coste de cinco euros y, como máximo, se podrán retirar dos por persona en las taquillas del Teatro Fundos Latorre, desde dos horas antes del inicio de la gala.

El desfile supone el inicio “oficioso” de los actos que compartirán los jóvenes de Toro a lo largo de las próximas semanas, tales como la tradicional pegada de pasquines o la gran fiesta que tendrá lugar a principios de febrero, en la que compartirán la misa en la iglesia de San Antón, la entonación de la copla o la recepción oficial en el Ayuntamiento por parte de las autoridades.