Dimiten el presidente y la vicepresidenta de la Junta Pro Semana Santa de Toro: una comisión gestora toma las riendas

“Anteponer la Semana Santa de Toro a cualquier personalismo”. Por esta razón, Crescencio Álvarez ha presentado la dimisión como presidente de la Junta Pro Semana Santa, tras poco más de un año en el cargo.

En el pleno de cofradías celebrado en los salones parroquiales de San Julián de los Caballeros y convocado tras la renuncia a finales de diciembre del secretario y de la tesorera de la entidad, David Alonso y Sandra Oncalada, respectivamente, también presentó su dimisión por motivos personales la vicepresidenta del órgano de cofradías, Amparo de la Calle.

Las renuncias de los máximos responsables de la Junta Pro Semana Santa han obligado a nombrar una junta gestora integrada por presidentes de cinco cofradías que, a partir de ahora y hasta la convocatoria de elecciones, se encargará de dirigir la entidad y de la organización de la próxima edición de la Pasión.

Al inicio de la asamblea, Álvarez comunicó a los responsables de las cofradías su decisión de renunciar al cargo, decisión fundamentada en la necesidad de anteponer la Semana Santa a “personalismos”.

En este punto, aseguró que “la Semana Santa de Toro se merece lo mejor y las guerras internas no la benefician”, a la vez que recordó que las cofradías “nacieron para ayudar y fomentar la hermandad entre sus miembros” por lo que “enfrentar y dividir no sirve de nada”.

Tras la cascada de dimisiones y la constitución de una junta gestora quedarán pendientes proyectos que tenía previsto impulsar la junta directiva del órgano de cofradías, aunque su consecución estaba supeditada a la disposición de recursos económicos. No obstante, como reconoció Álvarez, “si no hay dinero es difícil trabajar”.

Tras presentar la renuncia al cargo, el ya expresidente del órgano de cofradías reconoció sentirse “liberado” y “sin mochila”, a la vez que “orgulloso” de haber ejercido un cargo que ha desempeñado desde la pasión que siente por la Semana Santa de Toro.

De hecho, de cara a la próxima edición de la Semana Santa, ya se habían cerrado algunos preparativos como la elección del cartel promocional, aunque, a partir de ahora, las decisiones las tendrá que adoptar la junta gestora.

No obstante, Álvarez subrayo que seguirá participando como cofrade de varias hermandades en la Semana Santa de Toro, pero ya “sin mochila”.

Miembros de la junta gestora

Tras la dimisión de Álvarez y De la Calle, el pleno de cofradías acordó la constitución de una junta gestora, de la que quedaron excluidas las asociaciones parroquiales.

Según establecen los estatutos de la Junta Pro Semana Santa, la junta gestora tiene que estar integrada por cinco miembros.

Al existir seis cofradías de la Semana Santa en Toro, se llevó a cabo un sorteo, por el que quedó excluida la del Santo Sepulcro y la Soledad.

No obstante, tras presentar su renuncia al cargo de vicepresidenta de la entidad, Amparo de la Calle, estimó conveniente ceder su lugar en la junta gestora como presidenta de la cofradía del Santísimo Cristo del Amparo al máximo responsable del Santo Sepulcro y la Soledad, Mario González.

De esta manera, la junta gestora la integran Santiago Navarro, en representación de la cofradía de la Vera Cruz; Cristofer Feo, presidente de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla; Valentina Asensio, presidenta de la hermandad Nuestra Señora Virgen de los Dolores y María de los Ángeles García, presidenta de la Virgen de la Soledad.

La junta gestora constituida en el pleno de cofradías permanecerá activa hasta la convocatoria de elecciones, para la que, por el momento, no se ha concretado fecha.