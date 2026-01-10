Abierto el plazo para presentar alegaciones al nuevo presupuesto del Ayuntamiento de Toro
Los ciudadanos interesados pueden revisar el expediente del plan económico y la plantilla de personal
El Ayuntamiento de Toro ha sometido a información pública el presupuesto para el nuevo ejercicio, las bases de ejecución y la plantilla de personal, que el pleno aprobó con carácter inicial el pasado 30 de diciembre.
Una vez ratificado por parte de la Corporación Municipal, el plan económico y financiero se somete ahora a exposición pública durante un plazo de 15 días, a contar desde el pasado 7 de enero.
En el citado plazo, las personas interesadas también podrán presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas. El expediente se puede consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Toro.
En el caso de que no se presenten reclamaciones, el nuevo presupuesto municipal será aprobado con carácter definitivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El retorno de una joven toresana desde el Reino Unido para convertirse en la quinta generación al frente de la funeraria
- ¿Cuándo será el relevo en la Alcaldía de Toro?
- Los concursos navideños de Toro ya tienen ganadores: estos son los premios a belenes, escaparates y fachadas
- Manipulaciones intencionadas' obligan a cerrar temporalmente la pista de hielo en Toro
- Una escultura de bronce perpetuará el simbolismo del Conquero en la Semana Santa de Toro
- La rehabilitación del Cine Imperio y del Teatro: dos proyectos 'prioritarios' para el nuevo año en Toro
- La amenaza a activistas contra la planta de biogás de Villardondiego: 'Te echaron de Laguna, vete del pueblo
- Los Reyes Magos se reencuentran con los niños de Toro en la Cabalgata: recorrido y actos