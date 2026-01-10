Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abierto el plazo para presentar alegaciones al nuevo presupuesto del Ayuntamiento de Toro

Los ciudadanos interesados pueden revisar el expediente del plan económico y la plantilla de personal

Edificio del Ayuntamiento de Toro.

M. J. Cachazo

El Ayuntamiento de Toro ha sometido a información pública el presupuesto para el nuevo ejercicio, las bases de ejecución y la plantilla de personal, que el pleno aprobó con carácter inicial el pasado 30 de diciembre.

Una vez ratificado por parte de la Corporación Municipal, el plan económico y financiero se somete ahora a exposición pública durante un plazo de 15 días, a contar desde el pasado 7 de enero.

En el citado plazo, las personas interesadas también podrán presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas. El expediente se puede consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Toro.

En el caso de que no se presenten reclamaciones, el nuevo presupuesto municipal será aprobado con carácter definitivo.

