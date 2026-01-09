¿Cuándo será el relevo en la Alcaldía de Toro? Es la pregunta que se formulan muchos ciudadanos de Toro en la recta final de la etapa de gestión de Ángeles Medina y tras la moción de censura con la que, en octubre de 2024, el PSOE y Nos Movemos por Toro desbancaron de la Alcaldía al PP, acuerdo que contemplaba una alternancia en el cargo.

El socialista, Carlos Rodríguez, relevará en la Alcaldía a Medina aunque, por el momento, se desconoce la fecha exacta en la que se producirá el cambio. Así lo ha reconocido este viernes Rodríguez, quien ha recordado que el acuerdo de moción de censura se fundamentó en la necesidad de terminar con la "parálisis administrativa y funcional" a la que en el anterior equipo de Gobierno del PP sometió al Ayuntamiento de Toro.

Esta situación, según Rodríguez, llevó al PSOE y a Nos Movemos por Toro, con el apoyo del exconcejal de Futuro, Javier Gómez Valdespina, a presentar una moción de censura para gestionar el Ayuntamiento y "para trabajar por la ciudad".

Una vez transcurridos unos 15 meses desde que Medina fuera elegida la primera alcaldesa de Toro, no hay fecha definitiva para el relevo en el cargo, tal y como ha reconocido Rodríguez, quien incidió en que "lo importante es que haya un cambio que sea positivo para el pueblo".

No obstante, aclaró que el relevo en la Alcaldía no va a suponer modificaciones en el equipo de Gobierno de coalición que gestiona el Ayuntamiento, por lo que augura que los ciudadanos no notarán un "cambio importante" en la gestión municipal, ya que "van a ver que la máquina sigue engrasada y que se va a seguir funcionando de la misma manera".

Avanzó Rodríguez que, en principio, la alternancia en el cargo de alcalde se materializará una vez "se cierren" proyectos importantes para el futuro de la ciudad como el convenio con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) para la mejora, explotación y mantenimiento del ciclo integral del agua o la construcción de viviendas públicas, entre otros.

Por tanto, será necesario esperar al impulso definitivo de los citados proyectos para que se materialice el relevo en la Alcaldía y Rodríguez tome las riendas de la gestión municipal hasta mediados de 2027, cuando se volverán a celebrar elecciones municipales.