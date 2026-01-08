Una escultura de bronce perpetuará el simbolismo del Conquero en la Semana Santa de Toro

El Conquero es, sin duda, uno de los símbolos de la Semana Santa de Toro. Para perpetuar tan importante figura, la cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla materializará en breve un anhelado proyecto: la bendición de una escultura dedicada al Conquero.

El acto tendrá lugar el sábado 24 de enero, a partir de las 12.00 horas, en la plazuela de Jesús Nazareno y la Soledad. El presidente de la cofradía, Cristofer Feo, adelantó que la obra de bronce ha sido creada por el artista toresano José Antonio Samaniego de Tiedra, a la que ha dado forma la empresa Arte Cultura Castilla y León.

Los abades en ejercicio presidirán la bendición de la escultura, acto al que también asistirán las juntas rectora y administrativa. No obstante, la cofradía ha invitado públicamente a todos los hermanos y a los toresanos a asistir a la bendición de la obra.

La figura del Conquero protagoniza uno de los actos más singulares de la Pasión y que se ha perpetuado con el paso del tiempo.

Cada Jueves Santo, en el atrio de la sede de la cofradía, la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina, tiene lugar la bendición de los Conqueros.

Una vez finalizado el ritual, los cuatro hermanos que encarnan al Conquero, recorren las calles de Toro con el rostro tapado con el caperuz y en silencio, peregrinaje durante el que, con el golpeteo de sus varas contra el suelo, solicitan donativos para la cofradía.

La denominación de Conquero procede de la conca, recipiente que antiguamente se usaba para probar el vino, aunque también es conocido en Toro como "cagalentejas", nombre que tiene su origen en un antiguo ritual basado en que los abades solían invitar a los postulantes a cenar y el menú eran lentejas para que repusieran fuerzas antes de afrontar su duro cometido.