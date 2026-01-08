Captar nuevos socios: objetivo de Unidos contra el Cáncer de Toro y provincia

La asociación Unidos contra el Cáncer de Toro y provincia ha puesto en marcha una campaña de captación de socios, cuya implicación es necesaria para mantener los diferentes programas de apoyo a enfermos oncológicos y a sus familias.

Bajo el lema “Siempre al lado de los pacientes y familias”, la asociación lanza la nueva campaña, con la que pretende sumar socios a los más de 450 con los que ya cuenta y la cuota mínima es de 10 euros anuales, que se deben ingresar en la cuenta de Unidos contra el Cáncer en Caja Rural de Zamora.

El dinero recaudado con las cuotas que abonan los socios se destina a prestar diferentes servicios como el de transporte social, que facilita el traslado a centros hospitalarios de pacientes que residen en el medio rural, así como a organizar campañas de prevención e informativas con charlas impartidas por especialistas.

Del mismo modo, la asociación ofrece a los enfermos la posibilidad de participar en el programa ejercicio físico y cáncer o en talleres ocupacionales, al margen de recibir ayuda psicológica.

La asociación también colabora con otros colectivos que trabajan para ayudar a enfermos de cáncer. Desde su fundación, Unidos contra el Cáncer colabora activamente con el Centro de Investigación de Salamanca y, hasta la fecha, ha entregado 176.000 euros para apoyar proyectos de investigación sobre nuevos tratamientos.

A lo largo del año, la asociación organiza diferentes iniciativas para recaudar fondos como las más de 40 marchas solidarias que el pasado año se celebraron en distintos puntos de la provincia.

Por otra parte, la asociación ha agradecido públicamente el apoyo de instituciones como la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Toro y de otros pueblos o la Fundación Caja Rural, al margen de empresas, comerciantes, socios y multitud de colaboradores.

Unidos contra el Cáncer de Toro y provincia prepara ya la organización de una comida solidaria en la que materializará una nueva aportación económica para apoyar la investigación de tratamientos para enfermos oncológicos.