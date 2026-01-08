El Ayuntamiento de Toro convoca el concurso del cartel del Carnaval 2026

El Ayuntamiento de Toro, a través de la Concejalía de Ferias y Fiestas, ha convocado el Concurso para el diseño del cartel anunciador del Carnaval de Toro 2026. La cercanía en el calendario de esta celebración, que tendrá lugar del 13 al 18 de febrero, hace necesario poner en marcha el certamen inmediatamente después del periodo navideño, con el objetivo de disponer con la suficiente antelación de la imagen oficial de las fiestas y asegurar su correcta promoción.

El concurso está abierto a todos los autores que lo deseen, pudiendo presentar hasta dos obras originales e inéditas, realizadas con técnica libre y en formato A2 sobre soporte rígido. Los carteles deberán incluir de forma destacada la leyenda “Carnaval de Toro. Del 13 al 18 de febrero de 2026. Fiesta de Interés Turístico Regional”, quedando expresamente prohibido el uso de herramientas de Inteligencia Artificial.

Las obras podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Toro, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas, hasta el día 22 de enero a las 14:00 horas. El certamen contempla un único premio de 300 euros y, una vez resuelto, los trabajos que cumplan las bases podrán ser expuestos en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura. El cartel ganador se convertirá en la imagen oficial del Carnaval de Toro 2026.

Toro calienta así motores para la celebración del Carnaval 2026. Aunque los grupos y murgas llevan tiempo preparando sus disfraces y composiciones, la Concejalía de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Toro ha convocado a las murgas para una reunión el próximo lunes, 12 de enero con el fin de tratar temas de interés relacionados con la fiesta. Será a las 20.00 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento y podrán asistir tanto las murgas existentes como las de nueva creación que participarán en la gran fiesta toresana, uno de los carnavales más famosos, declarado de Interés Turístico de Castilla y León.

Adelanto de programación

Viernes 13 de febrero.

17:00 Desfile de Chupetines

17:30 Baile infantil en la Carpa Municipal

21:30 Pregón Carnaval en la Carpa

Sábado 14 de febrero.

12:00 Concurso de disfraces de mascotas

17:00 Boda tradicional infantil de carnaval

19:30 Concurso regional de coplas en el Teatro Latorre

23:30 Quedada carnavalera y charanga en Arco de Corredera y fiesta en La Carpa .

Domingo 15 de febrero. Domingo gordo.

12:00 Encuentro de murgas en Plaza de la Colegiata

12:15 Concurso de Parodias en Plaza Mayor

17:00 Las Domingueras. Salida de Plaza de la Colegiata

17:30 Boda tradicional adultos. Ayuntamiento.

18:00 Charangas y murgas

19:00 Concurso de Imitaciones Musicales en la Carpa

Lunes 16 de febrero.

17:00 Desfile infantil de Carnaval. Salida de San Francisco y posterior fiesta en la carpa con Devil's Sound y sus muñecos

Martes 17 de febrero.

17:30 Desfile adultos de Carnaval. Salida de San Francisco y posterior fiesta en la Carpa con disco movil Energy

Miércoles 18 de febrero. Miércoles de Ceniza

20:00 Entierro y quema de la Sardina por Rurro Teatro. Salida de San Francisco. Posteriormente se repartirán sardinas y vino en la Plaza Mayor.