La rehabilitación del Cine Imperio y del Teatro: dos proyectos "prioritarios" para el nuevo año en Toro

Rehabilitar el patrimonio de Toro, renovar calles y proseguir con la reurbanización de Santa Marina, mejorar los vestuarios del campo de fútbol "Quinto Centenario" o la adecuación de caminos rurales.

Estos son algunos de los proyectos que prevé ejecutar el Ayuntamiento a lo largo del nuevo ejercicio, para los que ha incluido en el nuevo presupuesto una partida de inversiones que suman 1.930.000 euros y que serán sufragadas en su totalidad con recursos municipales.

Como "partidas importantes" del capítulo de inversiones, el equipo de Gobierno de coalición ha destacado las que permitirán acometer obras de rehabilitación en dos edificios emblemáticos del patrimonio de Toro: el Teatro Fundos Latorre y el antiguo Cine Imperio.

En concreto, el Ayuntamiento tiene previsto invertir a lo largo del nuevo año una partida de 200.000 euros en la reparación y el equipamiento del Cine Imperio, actuación que se enmarca en el proyecto de reconversión del edificio en auditorio y centro de usos múltiples.

Además, el Ayuntamiento tiene previsto impulsar la rehabilitación del Teatro Fundos Latorre, en el que invertirá 100.000 euros, partida a la que se suma otra de 20.000 euros para la adquisición de equipos de iluminación y sonido para el liceo toresano.

No obstante, las dos mayores partidas del capítulo de inversiones, 220.000 euros en cada caso, se corresponden con el proyecto de renovación de los vestuarios del campo de fútbol, en el que también se invertirán otros 25.000 euros para mejorar la iluminación, y con la segunda fase de reurbanización de la plaza de Santa Marina.

Además, el Ayuntamiento ha reservado una partida de 200.000 euros para la renovación de la calle El Canto, otros 44.000 euros serán empleados en bacheos y reposición de firmes y, en el derribo de un edificio en Ronda de Corredera y en la climatización del consistorio, invertirá, en cada caso, 60.000 euros.

A 120.000 euros asciende la partida prevista para la reposición de infraestructuras y bienes de uso general y a 56.000 la habilitada para el mantenimiento, la reposición y la señalización de viales.

Por otra parte, el equipo de Gobierno intensificará este año la reparación y reasfaltado de caminos rurales, en los que invertirá 120.000 euros; mientras que la urbanización del parking de Condes de Requena y la adecuación de la parcela del antiguo matadero precisarán un desembolso de 65.000 y 55.000 euros, respectivamente.

En el capítulo de bienestar comunitario se han incluido varias inversiones como los 100.000 euros para la renovación de parques infantiles, la misma cantidad prevista para adquisiciones y expropiaciones de inmuebles.

El citado apartado refleja también partidas para mobiliario urbano, la ampliación de enterramientos en el cementerio municipal, la reforestación de zonas urbanas o la construcción de una perrera municipal, valorada en 25.000 euros. Las inversiones se completan con la adecuación de un parque biosaludable, nuevo mobiliario o equipos para procesos de información.