El equipo de Gobierno de Villardondiego condena la pintada contra activistas que se oponen a la planta de biogás

Ante los actos vandálicos registrados contra dos activistas de la asocición "Defendiendo lo Vacío" que se opone a la planta de biogás proyectada en Villardondiego, el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento ha condenado los hechos y ha realizado un llamamiento a la "serenidad y el respeto" de los vecinos, con el fin de garantizar la "adecuada convivencia que, desde siempre, se ha mantenido en nuestro pueblo".

Precisó el equipo de Gobierno que en los últimos días se han sucedido distintos hechos que "no podemos normalizar".

En este punto, subrayó que "cualquier acto de presión injustificada o vandalismo sobre la propiedad privada, incluidas pintadas o daños de cualquier tipo, merece nuestra más firme condena", porque "no solo perjudica a la persona afectada, sino que deteriora la convivencia, alimenta la tensión y nos aleja del inmejorable ambiente vecinal que en el pueblo siempre hemos tenido".

Del mismo modo, rechazó "cualquier otra forma de generar tensión que, mal utilizando una aparente ideología o simbolismo pacífico, provoca, ya lo advertimos, problemas de convivencia y confrontación con vecinos opuestos a peticiones y pretensiones contrarias al sentir vecinal".

Remarcó el Gobierno local que Villardondiego "ha sido históricamente una localidad de referencia en las relaciones de convivencia y respeto entre vecinos y esa debe seguir siendo nuestra seña de identidad".

Además, calificó de "legítimo" que existan "opiniones distintas sobre asuntos que afectan al futuro de la localidad", al igual que se generen "opiniones a favor y en contra" porque "entra dentro de la normalidad democrática".

Sin embargo, "lo que no es aceptable es que esas diferencias se generen artificialmente, ni que se expresen mediante señalamientos personales o daños a bienes ajenos".

Asimismo, recordó que la obligación del Ayuntamiento "es garantizar la convivencia, actuando con pleno sometimiento a la ley aplicable ante cualquier proyecto donde la posición del grupo de Gobierno siempre será la misma: se autorizará cualquier iniciativa que cumpla la normativa y vigilará su cumplimiento y si no la cumple , actuará puntualmente para que no se lleve cabo con la rapidez y firmeza que sea necesaria y con respeto del principio de legalidad".

"Si alguien considera que se ha cometido un hecho ilegal, debe acudir a los cauces legalmente previstos, pero nunca tomarse la justicia por su mano, ni trasladar conflictos al ámbito personal", aseveró el PP.

Por último, solicitó a los vecinos "que, entre todos, rebajemos la tensión; que nos tratemos con respeto y que utilicemos siempre vías civilizadas y democráticas", a la vez que remarcó que la "discrepancia no debe romper la convivencia" porque "con diálogo, respeto y cumplimiento de la ley, sabremos afrontar este momento sin perder lo más importante: el trato humano y la paz social en nuestro pueblo".