Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La ilusión vence al frío para recibir en Zamora a los Reyes MagosLa luz de Oriente ilumina Toro durante la CabalgataTalanqueiras y Visparras alegran San Martín de CastañedaBenavente abraza la llegada de los Reyes Magos
instagramlinkedin

Los concursos navideños de Toro ya tienen ganadores: estos son los premios a belenes, escaparates y fachadas

Los nacimientos de la Asociación del Cristo de la Misericordia y de Feli López, el comercio de Cristina Zamorano y la fachada decorada por Eliana Brazo reciben los máximos galardones

Fachada de la vivienda decorada por Eliana Bravo, ganadora del primer premio del concurso.

Fachada de la vivienda decorada por Eliana Bravo, ganadora del primer premio del concurso. / M. J. C.

M. J. Cachazo

La implicación de los toresanos, de colectivos y de comerciantes es imprescindible para impregnar Toro del espíritu navideño en las fiestas más especiales del año.

Esta colaboración fue reconocida por el Ayuntamiento durante la entrega de los premios de los diferentes concursos navideños celebrada en el Teatro Latorre tras la Cabalgata de los Reyes Magos.

En el certamen de nacimientos, el Ayuntamiento concedió seis premios con los que valoró el trabajo y la creatividad de colectivos y particulares.

En la categoría de belenes públicos, el primer premio, dotado con 240 euros recayó en el montado por la Asociación del Santísimo Cristo de la Misericordia, mientras que el segundo y el tercero (150 y 90 euros) fueron entregados a la cofradía de la Virgen del Canto y al Hotel Juan II.

Dos personas admiran el nacimiento de la Asociación Cristo de la Misericordia.

Dos personas admiran el nacimiento de la Asociación Cristo de la Misericordia. / Archivo

En la categoría de belenes particulares, el nacimiento de Feli López se llevó el primer premio de 150 euros, mientras que Mari Sánchez y Teresa Vega recogieron, respectivamente, el segundo y el tercero, dotados con 120 y 90 euros.

Tres comerciantes de Toro fueron distinguidos con otros tantos premios por la decoración navideña de los escaparates de sus negocios.

El primero, dotado con 240 euros, fue concedido al escaparate del negocio de fotografía de Cristina Zamorano, mientras que el segundo de 150 euros y el tercero de 90 euros, fueron recogidos por los responsables de los comercios Flores Beatriz y fotografía Mario Garduño.

Noticias relacionadas y más

Escaparate de Cristina Zamorano distinguido con el primer premio.

Escaparate de Cristina Zamorano distinguido con el primer premio. / M. J. C.

Por último, los premios del concurso de fachadas decoradas con motivos navideños fueron entregados a Eliana Bravo, que se llevó el primero dotado con 150 euros, y Julio Villafáfila recogió los 120 euros del segundo. El tercer premio de 90 euros fue otorgado a la fachada decorada por Andrea García.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents