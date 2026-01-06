Los concursos navideños de Toro ya tienen ganadores: estos son los premios a belenes, escaparates y fachadas
Los nacimientos de la Asociación del Cristo de la Misericordia y de Feli López, el comercio de Cristina Zamorano y la fachada decorada por Eliana Brazo reciben los máximos galardones
La implicación de los toresanos, de colectivos y de comerciantes es imprescindible para impregnar Toro del espíritu navideño en las fiestas más especiales del año.
Esta colaboración fue reconocida por el Ayuntamiento durante la entrega de los premios de los diferentes concursos navideños celebrada en el Teatro Latorre tras la Cabalgata de los Reyes Magos.
En el certamen de nacimientos, el Ayuntamiento concedió seis premios con los que valoró el trabajo y la creatividad de colectivos y particulares.
En la categoría de belenes públicos, el primer premio, dotado con 240 euros recayó en el montado por la Asociación del Santísimo Cristo de la Misericordia, mientras que el segundo y el tercero (150 y 90 euros) fueron entregados a la cofradía de la Virgen del Canto y al Hotel Juan II.
En la categoría de belenes particulares, el nacimiento de Feli López se llevó el primer premio de 150 euros, mientras que Mari Sánchez y Teresa Vega recogieron, respectivamente, el segundo y el tercero, dotados con 120 y 90 euros.
Tres comerciantes de Toro fueron distinguidos con otros tantos premios por la decoración navideña de los escaparates de sus negocios.
El primero, dotado con 240 euros, fue concedido al escaparate del negocio de fotografía de Cristina Zamorano, mientras que el segundo de 150 euros y el tercero de 90 euros, fueron recogidos por los responsables de los comercios Flores Beatriz y fotografía Mario Garduño.
Por último, los premios del concurso de fachadas decoradas con motivos navideños fueron entregados a Eliana Bravo, que se llevó el primero dotado con 150 euros, y Julio Villafáfila recogió los 120 euros del segundo. El tercer premio de 90 euros fue otorgado a la fachada decorada por Andrea García.
