La amenaza a activistas contra la planta de biogás de Villardondiego: "Te echaron de Laguna, vete del pueblo"

"Te echaron de Laguna, vete del pueblo”. Este es el mensaje plasmado en la puerta del garaje de la vivienda de dos activistas de la asociación contra las macroplantas de biogás “Defendiendo lo Vacío” que residen en Villardondiego, acto vandálico que ya ha sido denunciado ante la Guardia Civil.

“Defendiendo lo Vacío” ha criticado públicamente las “amenazas” dirigidas a dos de sus miembros, a los que, mediante la pintada, se insta a abandonar Villardondiego, un pueblo al que “defienden” y en el que está previsto instalar una macroplanta de biogás que, como ha recordado la asociación, “cuenta con el beneplácito del Ayuntamiento y del alcalde”.

Diálogo

Ante este acto vandálico, la asociación ha precisado que, desde su constitución, ha enfocado sus esfuerzos, “siempre de forma pacífica y en el marco del diálogo”, a intentar paralizar la instalación de macroplantas de biogás en la zona por sus efectos nocivos en la salud de los vecinos, así como por la contaminación del aire, el agua y el suelo de la zona.

De hecho, su actividad se ha centrado en reuniones informativas, en la solicitud de reuniones con el alcalde de Villardondiego y de las actas de los plenos, así como en la recogida de alegaciones y en la celebración de manifestaciones en las puertas del Ayuntamiento. “Y seguiremos con la actividad en este sentido a pesar de las amenazas”, ha asegurado la asociación.

Por otra parte, “Defendiendo lo Vacío” ha confirmado que los dos activistas que han sufrido el acto vandálico han denunciado los hechos y que la Guardia Civil ha puesto en marcha la preceptiva investigación para intentar identificar al autor o autores de la pintada.

Por último, la asociación ha condenado públicamente el acto de vandalismo que enmarca en “intimidaciones cobardes y anónimas” y ha destacado la importancia de “evitar la polarización en el día a día de los vecinos”.