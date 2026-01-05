Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Zamora CF logra su primera victoria de 2026Alerta amarilla por nieve en SanabriaLos Reyes Magos en VillaralboLa borrasca 'Francis' deja los primeros daños en Zamora
instagramlinkedin

Los sones navideños resuenan en Toro con las voces del coro gospel "Good News"

El Teatro Fundos Latorre roza el lleno de espectadores en uno de los conciertos más esperados de las fiestas de Navidad

Los integrantes y músicos del coro interpretan una canción en el concierto.

Los integrantes y músicos del coro interpretan una canción en el concierto. / M.J. C.

M. J. Cachazo

El coro gospel "Good News" se reencontró con el público toresano en uno de los conciertos más esperados de la programación especial de Navidad diseñada por el Ayuntamiento.

El Teatro Fundos Latorre rozó el lleno y los espectadores disfrutaron desde el patio de butacas y desde los palcos de un vibrante espectáculo, repleto de energía y de emoción.

Los integrantes del coro vallisoletano transmitieron sus ganas de disfrutar al público y, con sus voces y la música interpretada en directo, ofrecieron un concierto inolvidable.

El director del coro presenta junto al resto de miembros una de las canciones del repertorio.

El director del coro presenta junto al resto de miembros una de las canciones del repertorio. / M.J. C.

Niños, jóvenes y adultos disfrutaron del repertorio de melodías navideñas interpretadas por los miembros del coro, cuyo director, Mario del Campo, agradeció al público su asistencia al recital, que congregó a aficionados a la música de Toro, de pueblos cercanos y de Valladolid.

El coro gospel "Good News" se fundó en 2003 y ha actuado en Toro en varias ocasiones, lo que le ha permitido fidelizar a un público que siempre responde a la cita con la música de calidad.

Noticias relacionadas y más

Alrededor de 40 personas forman parte del coro que, en la actuación ofrecida en el Teatro Fundos Latorre, lograron contagiar su pasión por la música a un público entregado y poner el broche de oro a la programación especial de Navidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Diputación destina casi 280.000 euros a 'modernizar' la residencia 'Virgen del Canto' de Toro entre 2025 y 2026
  2. Toro abre 2026 con la mirada puesta en Monte la Reina
  3. El Ayuntamiento de Toro cambiará el PGOU para limitar las plantas de biogás
  4. Manipulaciones intencionadas' obligan a cerrar temporalmente la pista de hielo en Toro
  5. La Verónica' de Toro nombra Socio de Honor a Isidro Gato
  6. Agustín Arias Otero, nuevo jefe del parque de bomberos de Toro
  7. Agustín Arias, nuevo Jefe de los Bomberos de Toro: 'Somos voluntarios pero hacemos lo mismo que los profesionales
  8. Los bomberos de Toro forman a alcaldes y vecinos de La Guareña en nociones básicas de prevención y autoprotección

Protección Civil de Toro busca voluntarios para cubrir cinco vacantes y alcanzar los 30 efectivos

Los sones navideños resuenan en Toro con las voces del coro gospel "Good News"

Los Reyes Magos se reencuentran con los niños de Toro en la Cabalgata: recorrido y actos

Los Reyes Magos se reencuentran con los niños de Toro en la Cabalgata: recorrido y actos

Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia

Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia

El retorno de una joven toresana desde el Reino Unido para convertirse en la quinta generación al frente de la funeraria

El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja

El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja

Las ventas de vino de la DO Toro en cifras: más de 14,5 millones de botellas comercializadas en 2025

El aprendizaje más divertido en Toro: niños emulan a los arquitectos en un taller de construcción

Tracking Pixel Contents