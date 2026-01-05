Los sones navideños resuenan en Toro con las voces del coro gospel "Good News"

El coro gospel "Good News" se reencontró con el público toresano en uno de los conciertos más esperados de la programación especial de Navidad diseñada por el Ayuntamiento.

El Teatro Fundos Latorre rozó el lleno y los espectadores disfrutaron desde el patio de butacas y desde los palcos de un vibrante espectáculo, repleto de energía y de emoción.

Los integrantes del coro vallisoletano transmitieron sus ganas de disfrutar al público y, con sus voces y la música interpretada en directo, ofrecieron un concierto inolvidable.

El director del coro presenta junto al resto de miembros una de las canciones del repertorio. / M.J. C.

Niños, jóvenes y adultos disfrutaron del repertorio de melodías navideñas interpretadas por los miembros del coro, cuyo director, Mario del Campo, agradeció al público su asistencia al recital, que congregó a aficionados a la música de Toro, de pueblos cercanos y de Valladolid.

El coro gospel "Good News" se fundó en 2003 y ha actuado en Toro en varias ocasiones, lo que le ha permitido fidelizar a un público que siempre responde a la cita con la música de calidad.

Alrededor de 40 personas forman parte del coro que, en la actuación ofrecida en el Teatro Fundos Latorre, lograron contagiar su pasión por la música a un público entregado y poner el broche de oro a la programación especial de Navidad.