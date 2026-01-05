Protección Civil de Toro busca voluntarios para cubrir cinco vacantes y alcanzar los 30 efectivos

La agrupación de Protección Civil de Toro se ha consolidado como un referente para la seguridad de los ciudadanos.

Las cifras de los servicios prestados avalan el intenso trabajo realizado por la agrupación a lo largo del pasado año en el que se incrementó la presencia de sus voluntarios en las calles, así como en labores de prevención y protección de las personas y sus bienes.

El jefe de Protección Civil, Yoseba Revidiego Arribas, destacó que, en 2025, los voluntarios prestaron servicios a lo largo de 191 días, mayoritariamente en la ciudad de Toro, aunque también colaboraron en otros desarrollados en la capital zamorana y en diferentes localidades de Castilla y León apoyando a otras agrupaciones.

En concreto, como subrayó, el 24% de los servicios preventivos realizados se correspondieron con eventos deportivos; el 20% con actividades festivas y culturales y el 12% con actos religiosos.

Del balance anual también se desprende que en el 10% de los servicios prestados, los voluntarios realizaron retenes y guardias preventivas; el 7% fueron operativos de búsqueda de personas desaparecidas y, en el mismo porcentaje, la agrupación veló por la seguridad de los asistentes a eventos taurinos.

Además, a lo largo del pasado año, el 3% de los servicios se correspondieron con simulacros y en el 2% de las intervenciones los voluntarios colaboraron en incendios forestales.

Así, el cómputo total revela que el 60% de las actividades desarrolladas por la agrupación municipal fueron de carácter preventivo, mientras que el 40% de las labores realizadas precisaron la intervención de los voluntarios en diferentes situaciones de emergencias.

A modo de ejemplo, Revidiego resaltó que, a lo largo del 2025, los miembros de la agrupación prestaron diez asistencias sanitarias como primeros intervinientes y atendieron a más hombres que a mujeres, con una media de edad de los pacientes de 58 años.

Colaboración

Durante el pasado año, Protección Civil también colaboró con la Policía Local en tareas de señalización o en la recogida y entrega de objetos hallados, aunque también realizó labores de información ciudadana y actividades relacionadas con la protección de la naturaleza y de animales.

Por tanto, según Revidiego, los datos que se desprenden del balance anual realizado por la agrupación revelan que Protección Civil "toca todos los palos de la seguridad ciudadana, como servicio público y de emergencias".

De cara al nuevo año, la agrupación abre las puertas a la incorporación de más voluntarios con la intención de cubrir cinco vacantes, para lo que se requiere que sean personas comprometidas, con tiempo libre y con ganas de ayudar y colaborar.

El plazo de inscripción se prolongará desde el 12 hasta el 31 de enero y con las cinco vacantes que se pretenden ocupar la agrupación alcanzará los 30 efectivos, un "número razonable en una ciudad como Toro", en la que se celebran numerosos eventos, subrayó el jefe de Protección Civil.