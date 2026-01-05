La luz de Oriente ilumina Toro durante la Cabalgata de los Reyes Magos

Los Reyes Magos se han reencontrado este lunes con los toresanos durante la Cabalgata que recorrió las calles más céntricas de la ciudad y que fue clausurada con la recepción de Melchor, Gaspar y Baltasar a los niños en el vestíbulo del Teatro Fundos Latorre.

La ciudad recobró la ilusión en una jornada mágica durante la que en el ambiente se respiraba la esencia propia de la Navidad y del reencuentro que, especialmente los más pequeños, esperan durante todo el año.

GALERÍA | Toro rebosa ilusión en la Cabalgata de los Reyes Magos / M. J. Cachazo

Las bajas temperaturas no restaron un ápice de magia a la tradicional Cabalgata y, como manda la tradición, en los momentos previos al inicio del recorrido, sus Majestades de Oriente, acompañados por los pajes reales, visitaron el Ayuntamiento para recoger la llave de la ciudad que, durante una larga noche de trabajo, utilizaron para acceder a todos los hogares de Toro, en los que depositaron regalos y grandes dosis de ilusión al cumplir muchos de los sueños anhelados por niños y adultos.

Acto seguido, Melchor, Gaspar y Baltasar, escoltados por jinetes a caballo, se dirigieron a pie hasta la plaza de la Colegiata en la que se encontraban estacionadas sus carrozas, creadas por "Tauro".

Tras ocupar sus respectivos tronos, comenzó el recorrido de la comitiva real, desfile que abrieron las motos de la Policía Local, seguidas de las pilotadas por miembros de la asociación “Ruedas Raras” y los Bomberos de Toro.

A corta distancia, desfilaron algunos de los personajes infantiles más queridos por los niños aportados por “Devil’s Sound”, que completaron el recorrido al ritmo de las marchas interpretadas por los músicos de la banda de cornetas y tambores “Bendito Cristo de las Tres Caídas”.

En el mágico desfile también participaron el coche de la Policía Local, varios vehículos históricos, jinetes a caballo, burros, una cabra y una calesa, que transportaron algunos de los regalos solicitados por los toresanos y sacos de carbón.

Cerraron la comitiva las vistosas carrozas de los Reyes Magos y los voluntarios de Protección Civil, que se sumaron al desfile más especial del año.

Numerosos toresanos se congregaron a lo largo del recorrido de la comitiva real por la calle La Mayor, Plaza Mayor, Puerta del Mercado, Santa Marina, calle El Sol y Rejadorada donde, a la altura del Hospital de la Cruz, sus Majestades de Oriente dejaron aparcadas sus carrozas para dirigirse a pie hasta el vestíbulo del Teatro Fundos Latorre en el que ocuparon sus tronos y aguardaron la llegada de los toresanos.

Niños y adultos esperaron con paciencia la larga cola formada en el acceso al Teatro por la plaza de toros, decorada en su entrada con personajes infantiles, al esperado reencuentro con Melchor, Gaspar y Baltasar, a los que recordaron sus deseos y los regalos solicitados para facilitar su reparto en la noche más mágica del año.