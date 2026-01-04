Los Reyes Magos se reencuentran con los niños de Toro en la Cabalgata: recorrido y actos

La ciudad revivirá este lunes 5 de enero la tarde más mágica del año, en la que los Reyes Magos recalarán en Toro para recorrer sus calles en la tradicional Cabalgata y para reencontrarse con los más pequeños en la recepción que tendrá lugar en el vestíbulo del Teatro Fundos Latorre.

Sus Majestades de Oriente visitarán primero el Ayuntamiento en el que recibirán la llave de la ciudad para poder acceder a todos los hogares de Toro una vez finalizada la Cabalgata y depositar los regalos que, en sus cartas, han pedido niños y adultos.

Escoltados por caballos, Melchor, Gaspar y Baltasar, se dirigirán posteriormente a la plaza de la Colegiata desde la que, a las 18.30 horas, partirá la Cabalgata.

Los Reyes Magos realizarán el recorrido en carrozas y de la comitiva también formarán parte algunos de los personajes infantiles más queridos por los niños.

La banda de cornetas y tambores "Bendito Cristo de las Tres Caídas" será, un año más, la encargada de acompañar a la comitiva real, con la que también desfilarán jinetes a caballo, burros tirados por los pajes que portarán los regalos y una calesa.

En la Cabalgata también colaborarán efectivos de los diferentes Cuerpos de Seguridad de la ciudad o integrantes de la asociación motera "Ruedas Raras", así como aficionados a los coches antiguos.

La comitiva completará el recorrido tradicional por las calles más céntricas de la ciudad y la Cabalgata concluirá en el Teatro Fundos Latorre, donde los Reyes Magos ocuparán sus tronos y recibirán a los niños para conocer sus peticiones y deseos.

El acceso al vestíbulo se realizará, como en ediciones anteriores, por la puerta de entrada a la plaza de toros que en el recorrido hasta el Teatro Fundos Latorre, será decorada para aportar más magia a uno de los eventos más especiales de cuantos se celebran en la ciudad durante las fiestas de Navidad.

Además, una vez concluida la Cabalgata, el Teatro Fundos Latorre también acogerá el acto de entrega de los premios de los concursos de belenes, tanto públicos como privados, escaparates y fachadas decoradas con motivos navideños.