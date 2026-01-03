Las ventas de vino de la DO Toro en cifras: más de 14,5 millones de botellas comercializadas en 2025

Las previsiones se han cumplido y la Denominación de Origen Toro ha cerrado el año 2025 con un incremento de ventas, un 3,67% más que en el ejercicio anterior.

En total, según los datos facilitados por el Consejo Regulador, durante el pasado año las bodegas amparadas por el sello de calidad retiraron un total de 14.530.000 contraetiquetas para la comercialización de sus vinos, 515.000 más que en 2024.

Con el mayor volumen de ventas, la Denominación de Origen Toro ha logrado revertir la tendencia negativa de los últimos años y, a pesar de las dificultades que atraviesa el sector y la creciente competencia, ha conseguido el objetivo de ganar cuota de mercado gracias, en parte, a las exportaciones, que representan el 47% de la comercialización total de botellas de vino amparado por el sello de calidad.

Del balance anual se desprende también que los jóvenes tintos roble son los más demandados por los consumidores. De hecho, las ventas de este tipo de vino representan más de la mitad de las totales, al sumar 7.732.500 botellas, un 3,4% más que el año anterior.

Por su parte, las ventas de vinos tintos jóvenes alcanzaron los 5.107.000 de botellas, un 3,5% más que en 2024, aunque el mayor incremento se corresponde con la comercialización de vinos blancos, un 11,3% más, y una cifra total de 467.500.

En el lado opuesto se sitúan los vinos rosados con un 24% menos de ventas y un total de 187.500 botellas comercializadas.

Por otra parte, las bodegas amparadas por la Denominación de Origen Toro retiraron el pasado año un total de 717.500 contraetiquetas para la venta de vinos crianza, un 8% menos que en el ejercicio anterior.

En el caso de los tintos reservas, las ventas experimentaron un importante crecimiento, al pasar de las 152.500 contabilizadas en 2024 a las 310.000 del pasado ejercicio.

Por último, a lo largo del 2025, las bodegas adquirieron 7.500 contraetiquetas para comercializar vinos gran reserva, mientras que en el año anterior no se retiraron "tirillas" para esta tipología de tintos.

Los datos avalan que el trabajo y las acciones promocionales promovidas por la Denominación de Origen Toro han permitido llegar a un mayor número de consumidores y que, en un mercado con una creciente oferta, los vinos de la zona ganan adeptos por su contrastada calidad.

Para el nuevo año el Consejo Regulador ya ha planificado las ferias nacionales e internacionales a las que acudirá para promocionar los vinos de Toro, así como las diferentes presentaciones que llevará a cabo en distintos países con el objetivo de incrementar las ventas y de apoyar a las bodegas de la Denominación de Origen Toro.