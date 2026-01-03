El aprendizaje más divertido en Toro: niños emulan a los arquitectos en un taller de construcción
"Arquipuentes" fomenta la imaginación y la creatividad de los más pequeños a través del relato de un cuento, el dibujo y la creación libre con piezas de Lego
El juego como "puente" para el aprendizaje. Este es el hilo conductor del taller infantil "Arquipuentes" que se ha celebrado en la Casa de Cultura de Toro, en el marco de la programación especial de Navidad.
El arquitecto, Alberto Alonso, y la educadora infantil, Ana Alfonso, impartieron el taller organizado por "Mini2ac", en el que los pequeños se divirtieron jugando y emularon con sus construcciones a los profesionales de la Arquitectura.
El taller fue inaugurado con la lectura de un cuento protagonizado por "Tectín", un personaje que guió a los pequeños en un recorrido por algunos de los puentes más representativos del mundo.
Acto seguido, los participantes dejaron volar su imaginación y plasmaron en dibujos algunos de los puentes protagonistas del cuento. En una siguiente fase del taller, los niños dieron forma a su concepción de los puentes con piezas de Lego.
Durante el taller, los pequeños disfrutaron del juego libre y crearon sus propias construcciones, pero de una forma colaborativa para favorecer el aprendizaje.
En este sentido, Alonso destacó que los tecnológicos o los "dirigidos" han desplazado al juego libre que, como en el caso del taller impartido en Toro, "es el que permite un aprendizaje lógico", además de fomentar la creatividad, la participación y la socialización de los más pequeños, ya que se sienten partícipes de grupos dinámicos en los que pueden expresar sus opiniones.
Por último, resaltó la importancia de "alimentar" la imaginación de los niños para que, en un futuro, "sean personas libres y con una mentalidad abierta".
