Una UVI móvil para atender emergencias en Toro: el compromiso que acumula nueve meses de retraso
UPL recuerda que las Cortes regionales aprobaron en marzo la propuesta, por lo que ha vuelto a requerir a la Junta que cumpla el acuerdo
Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha vuelto a reclamar que se dote a la zona básica de salud de Toro de una ambulancia de emergencias para garantizar una adecuada atención sanitaria.
Los leonesistas han recordado este viernes que el pasado mes de marzo las Cortes de Castilla y León aprobaron una propuesta de resolución por la que la formación instaba a la Junta a mejorar la dotación de ambulancias de Unidades de Emergencias, tales como Unidades Medicalizadas de Emergencias (UMEs) o Unidades Enfermerizadas de Emergencias (UEnES).
La propuesta de UPL fue respaldada en las Cortes regionales y, en concreto, se aprobó la instalación de una Unidad de Emergencias en Toro para garantizar una mejor asistencia en casos urgentes.
Nueve meses después de la aprobación de la propuesta, UPL no tiene constancia de que la Junta haya dado un paso en firme para hacer efectivo el compromiso asumido con Toro, es decir, dotar a la zona básica de salud de una unidad de emergencias.
Ante esta situación, la formación ha registrado una batería de preguntas en las Cortes para exigir a la Junta que cumpla el compromiso adquirido con Toro.
Y es que, según señalan los leonesistas, dotar de una buena cobertura sanitaria a las comarcas rurales "es un hecho vital si pretendemos fijar población en ellas, dotándolas de unos servicios que permitan asegurar algo tan básico como que, si hay una emergencia sanitaria, se pueda ser atendido en un espacio razonable de tiempo con los recursos necesarios para ello".
Por los motivos expuestos, UPL ha vuelto a requerir a la Junta que dote a la zona de salud de Toro de una ambulancia de emergencias, aunque también ha exigido al Gobierno regional que "ponga fecha a la ejecución de este compromiso que adquirió en las Cortes con los leonesistas hace más de medio año".
