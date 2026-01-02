"Manipulaciones intencionadas" obligan a cerrar temporalmente la pista de hielo en Toro
El Ayuntamiento realiza un llamamiento al civismo y pone en marcha una investigación para identificar a los autores de los actos vandálicos
"Manipulaciones intencionadas" han obligado este viernes a cerrar temporalmente la pista de hielo instalada en la plaza de La Glorieta para propiciar la diversión de niños y jóvenes durante las fiestas de Navidad.
El Ayuntamiento de Toro ha denunciado públicamente las citadas "manipulaciones" en las instalaciones de la pista de hielo y ha anunciado que, hasta que no se subsanen los problemas ocasionados, no se podrán utilizar.
Entre otras, ha destacado la manipulación de una de las tuberías, que ha provocado la descongelación de la pista, al margen de la "rotura deliberada" de uno de los grifos y el "apagado del generador" al haber sido accionado de forma "intencionada" el botón de emergencia.
El técnico de la empresa responsable de la pista, como ha asegurado el Ayuntamiento, trabaja en la subsanación de los problemas detectados y que impiden patinar, lo que ha obligado a cerrar temporalmente la pista.
El Ayuntamiento ha cuestionado públicamente "este tipo de comportamientos" que, como ha subrayado, "perjudican a todos e impiden el disfrute de la pista".
Por último, ha realizado un llamamiento al civismo y "al respeto" por las instalaciones de la pista de hielo, a la vez que ha anunciado que ya se ha puesto en marcha la preceptiva investigación para "esclarecer lo ocurrido" y localizar a la persona o personas responsables de las "manipulaciones intencionadas"
