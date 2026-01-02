Agustín Arias, nuevo Jefe de los Bomberos de Toro: "Somos voluntarios pero hacemos lo mismo que los profesionales"

¿Qué motivó su incorporación al Cuerpo de Bomberos de Toro?

Soy bombero voluntario desde hace 23 o 24 años. Tengo grabado desde pequeño un fuego que hubo en un bar junto al Arco del Reloj. Me acuerdo de un compañero, Desi, subiendo al balcón desde una escalera y esa imagen se me quedó grabada cuando era pequeño. Desde siempre me ha gustado el trabajo de bombero y, de hecho, intenté opositar, pero con la crisis no salieron plazas y dejé de preparar las oposiciones. Para entrar en el Cuerpo de Bomberos de Toro presenté la solicitud en el Ayuntamiento junto a David "El Pesca" y entramos juntos. Aunque a David le encantaba ayudar a la gente, tuvo que dejarlo por motivos laborales y ahora mismo soy el más veterano del Parque.

Ahora asume el cargo de Jefe de los Bomberos de Toro, ¿cómo se plantea esta nueva etapa?

Es una gran responsabilidad y es fundamental contar con el apoyo de los compañeros. Me planteo esta nueva etapa siendo consciente de que es una labor complicada y también con cierta tristeza, porque seré el último Jefe del Parque de Bomberos que va a haber en Toro. Por motivos políticos y de leyes, el Parque de Bomberos voluntarios de Toro va a desaparecer.

¿Qué ha aprendido de su antecesor en el cargo, Félix Costillas?

Como jefe y como compañero he aprendido muchas cosas, sobre todo a tener la cabeza fría y a filtrar para conocer a qué tenemos que ir a qué no. Empecé con Serafín en el puesto de jefe y era una época en la que había mucho compañerismo. Después tuve de jefe a Jorge Sedano y, aunque empecé teniendo algunas discrepancias con él, al final ha terminado siendo un gran amigo. A Félix también le considero un gran amigo.

Aunque los bomberos de Toro son voluntarios prestan un servicio esencial en el territorio que abarca el Parque, ¿han contado con la suficiente ayuda institucional?

Desde que formo parte del Parque de Bomberos he trabajado con varios equipos de Gobierno, algunos han apoyado más y otros menos. Desde siempre hemos reclamado más formación a la Diputación. En algunos casos la hemos recibido y en otros no ha sido posible.

¿La formación ha permitido a los bomberos voluntarios dar la misma respuesta en situaciones de emergencia que los profesionales?

Siempre que alguien nos pregunta decimos que somos bomberos voluntarios pero, pese a quien le pese, hacemos lo mismo que los profesionales. El Parque de Toro abarca un territorio muy amplio, prácticamente toda la zona sur de la provincia y llegamos a otros pueblos como Aspariegos o Castronuevo.

¿Como bombero ha tenido que enfrentarse a momentos duros como intervenir en un fuego o en un accidente y conocer a las víctimas?

Esa es la experiencia más dura y dolorosa. Al ser bomberos locales hemos tenido que intervenir en emergencias en las que los fallecidos eran compañeros e incluso amigos. He intervenido en muchos accidentes y tengo dos grabados. Uno es el accidente en el que falleció el hijo de un conocido y el segundo es el de una autocaravana de una familia francesa y, al levantar el cadáver de la madre, debajo estaba el de una niña de cinco años. Siempre que hay niños entre las víctimas te afecta mucho más.

¿Qué incendios en los que ha intervenido han sido los más duros?

Recuerdo un incendio en la calle El Sol de Toro que fue muy importante, el de la Puerta del Mercado o el de una casa de campo en Fuentesaúco. En el caso de los incendios hay un problema porque los bomberos tenemos que hacer un desplazamiento para llegar al lugar del siniestro, pero también hay que ponerse en el lugar del que está esperando a los servicios de emergencia. Hay cierta disputa porque hay gente que nos recrimina que hemos tardado en llegar, pero otras muchas personas nos trasladan sus muestras de agradecimiento.

¿Cómo valora el trabajo en equipo con sus compañeros?

Cuando yo entré en el Parque el ambiente era distinto. No había tanta formación y, de alguna manera, las cosas se hacían por pelotas. Ahora hay más cursos e intervenimos sabiendo lo que tenemos que hacer. Recuerdo a compañeros como Desi, Tasio o Vichy, que eran todo corazón. Ahora tengo muy buenos compañeros, pero son diferentes generaciones. Antes había un camión de bomberos y a los antiguos compañeros les he escuchado siempre que empezaron con botas katiuskas. En la actualidad disponemos de equipos casi para cualquier intervención y tenemos que estar agradecidos. Al igual que reconozco que en ciertas cosas las instituciones no han apoyado, en Toro algunos concejales han apoyado y mirado mucho por el Parque de Bomberos.

¿Es complicado compaginar la vida familiar, el trabajo y la labor como bombero voluntario?

Es complicado. Todos tenemos una familia, unos compromisos y una vida social. Siempre pongo de ejemplo dos cenas de Navidad en las que he tenido que dejar a la familia cenando para irme a un incendio. Tengo un hijo y en las primeras uvas que comió el niño yo estaba en un fuego.

¿Lo más gratificante de ser bombero es ayudar a personas en situaciones delicadas?

Sin duda es lo más gratificante. Recibimos una pequeña gratificación económica, pero ninguno de los que estamos o de los que han estado han sido bomberos voluntarios por dinero. Somos bomberos por una motivación personal y porque nos sentimos bien ayudando a la gente. Es más, es posible que perdamos dinero porque todos tenemos nuestro trabajo y a la hora de hacer la declaración de la renta, al tener dos o tres pagadores, te penaliza Hacienda. Todos los compañeros que he tenido en el Parque han dejado de vivir cosas importantes con su familia o amigos para ir a algún fuego.

El Cuerpo de Bomberos es muy querido por los ciudadanos de Toro, ¿los voluntarios sienten ese apoyo?

Nos consta que siempre se nos ha querido y la gente es consciente de la labor que desempeñamos. Creo que dentro de unos meses va a ser todavía más consciente porque con el Parque nuevo, Toro va a ganar en profesionales, pero estoy convencido de que va a perder en servicios.

Cuando comience a funcionar el nuevo Parque, ¿seguirá desempeñando la labor de bombero?

No, porque el nuevo Parque va a quedar con bomberos profesionales y para ser profesional hay que aprobar una oposición. El resto quedarían como colaboradores dependiendo de Protección Civil. En mi caso, cuando llegue este cambio creo que terminará mi ciclo.