Toro abre 2026 con la mirada puesta en Monte la Reina

El 2025 ha estado marcado en Toro por proyectos estratégicos que pretenden impulsar su desarrollo económico, cultural y urbano, así como su entorno. El pasado año destacó por el avance del acuartelamiento de Monte la Reina, un proyecto de gran envergadura que se perfila como referente estratégico en innovación tecnológica y economía circular. El nuevo campamento militar, considerado uno de los más modernos de Europa, tiene previsto generar 1.500 puestos de trabajo altamente cualificados en la provincia, transformando el tejido industrial y económico local.

Durante este año, el Ministerio de Defensa ha movilizado alrededor de 45 millones de euros para las primeras obras, incluyendo el cerramiento perimetral, la construcción de tinglados para vehículos, pozos de sondeo y la planificación de la subestación eléctrica y los edificios de seguridad, con plazos que se extenderán hasta 2027. Cabe destacar también el avance importante para el impulso y construcción del nuevo Parque de Bomberos, que parecía no llegar nunca.

La Diputación de Zamora ha adjudicado la obra a la empresa Zapaín, tras la demolición del antiguo matadero, con un presupuesto aproximado de 750.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Esta infraestructura reforzará la capacidad de respuesta ante emergencias en la zona de Toro y pretende contribuir a la seguridad y bienestar de la población. Otra mejora que ha visto la luz este año en Toro es la de la residencia Virgen del Canto.

Durante el año 2025, la Diputación Provincial de Zamora ha invertido cerca de 130.000 euros en distintas actuaciones destinadas a mejorar la funcionalidad, la accesibilidad y el confort de este centro de mayores. A esta cantidad se sumarán otros 150.000 euros, ya consignados en los presupuestos de 2026, lo que eleva la inversión total hasta aproximadamente 280.000 euros. En materia de infraestructuras, destacan las obras en la carretera autonómica ZA-604 que conecta La Bóveda de Toro con Cañizal.

Con una inversión de 5,6 millones de euros, los trabajos de mejora de firme, plataforma, drenaje y señalización avanzan conforme a lo previsto, con reapertura parcial de tramos y finalización estimada para el primer trimestre de 2026. Paralelamente, el ámbito cultural de Toro ha recibido un impulso significativo por parte del actual equipo de Gobierno con la rehabilitación del Cine Imperio, un histórico inmueble que retoma su función como espacio cultural público.

Esta intervención forma parte de una estrategia integral de revitalización urbana y patrimonial por parte del Ayuntamiento que incluye también la recuperación de la iglesia de la Concepción y futuros proyectos en la calle El Canto y la plaza de San Agustín, con la idea de seguir transformando y poniendo en valor el casco histórico de Toro. El Festival Internacional de Música Clásica, las Noches de Toro, la Fiesta de la Vendimia, las Ferias y Fiestas de San Agustín o los Carnavales han logrado atraer a miles de visitantes durante este 2025 a esta ciudad, cuna de excelentes caldos.