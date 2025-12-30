Policía Local y Protección Civil de Toro estrenan equipos de comunicación

La Policía Local de Toro cuenta con una nueva emisora de radio integrada por seis "walkie-talkies" y dos emisoras, una de base y otra para el vehículo, adquiridas por el Ayuntamiento de Toro por un importe de 9.337,15 euros.

Se trata de equipos digitales que están "dentro de lo último en comunicaciones" para que puedan estar "completamente coordinados" entre efectivos y, además, lo estarán al mismo tiempo con Protección Civil, como explicó el experto en la materia Rafael Domingo Azagra, quien ha colaborado "desinteresadamente" en la elección y puesta en marcha del equipo.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez Valdespina, agradeció a Domingo su ayuda en la elección y puesta en marcha y funcionamiento del equipo, y dijo que la emisora permitirá mejorar las comunicaciones y el servicio que el Cuerpo presta.

Además, explicó que, por primera vez, se cuenta con la resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en la que se otorga la aceptación demanial para el uso privativo del dominio público radioeléctrico para la actividad de Policía Local, es decir, "tenemos las frecuencias autorizadas y legales para que puedan trabajar perfectamente y sin ningún tipo de problema. Es importante que tengamos no sólo los permisos, sino que la documentación y los permisos estén en regla desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública".

El jefe de Policía en funciones, Juan Alonso Arandilla, agradeció al Ayuntamiento la compra de esta herramienta, "que nos hacía falta" y que les permitirá mejorar la comunicación en tiempo real entre compañeros ya que, hasta ahora, lo hacían con sus propios teléfonos personales y "en los días de mucha afluencia de personas, no había cobertura y estábamos incomunicados".

"Aparte de que son los primeros que dan el servicio a la ciudadanía, también tienen que dar una buena imagen y no la daban cuando, ejerciendo su labor, estaban usando su propio teléfono", dijo el edil del área.

Nuevo equipo de comunicación para Protección Civil

Gómez Valdespina, Revidiego, Domingo y Oliveros presentan el nuevo equipo de comunicación de Protección Civil de Toro. / Carmen Toro / `

Por otro lado, Protección Civil cuenta también con seis nuevos "walkie-talkies" y una emisora portátil en los que el Ayuntamiento ha invertido 4.187,34 euros.

Este nuevo equipo de comunicación es digital y "totalmente encriptado", con una calidad que da "una buena cobertura de trabajo".

El edil de Seguridad Ciudadana explicó en su presentación que la adquisición de estos equipos pretende "mejorar el servicio" que la agrupación presta a los ciudadanos, y agradeció de nuevo a Rafael Domingo Azagra, fundador de Protección Civil Toro, su "colaboración".

"Con estos equipos de comunicación, además, van a mejorar la comunicación con Policía Local ya que no existía esta posibilidad de comunicación directa con los antiguos equipos", lo que ahora sí será posible, según explicó el concejal, que aseguró que ello "va a mejorar la comunicación entre ambos Cuerpos".

"Es imprescindible ir dotando de las herramientas y de los equipos adecuados para que el servicio que prestan a los ciudadanos sea cada vez mejor", aseveró Gómez Valdespina.

El jefe de la Agrupación en Toro, Yoseba Revidiego, agradeció también la ayuda de Domingo, y la adquisición al Ayuntamiento de Toro y a la Diputación de Zamora, y destacó que será la primera vez que el vehículo del colectivo "estará equipado con una emisora".

Rafael Domingo se mostró "encantado de colaborar tanto con el Ayuntamiento como con Protección Civil, siempre estaré dispuesto", dijo.

Por su parte, Francisco Oliveros aseguró que las comunicaciones en los servicios de emergencia son "fundamentales" y contar con unos medios de comunicación que sean "efectivos" conlleva que los tiempos en la ejecución de muchas labores "se minimicen bastante".

Para el funcionamiento de estos equipos se ha instalado una antena en el edificio de Condes de Requena, que acoge la sede de la Policía Local y la de Protección Civil, y un repetidor en el depósito del agua.