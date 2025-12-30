"El Martillo de Toro" pone a jugar a los niños en la Biblioteca

La Biblioteca de la Casa Municipal de Cultura de Toro ha acogido este martes uno de los talleres enmarcados en su programación navideña, para los que se ha contado con la asociación local "El Martillo de Toro".

Miembros del colectivo han hecho disfrutar a los pequeños que han acudido a través de su participación en diferentes juegos de mesa que les han descubierto y cuyas reglas les han enseñado.

"Jugamos con el Martillo de Toro", como se ha llamado la actividad, ha tratado de adentrar así a los pequeños en una jornada de juegos de mesa y pintado de miniaturas, para la que han contado con la colaboración de "Maldito Games" y "Zacatrus".